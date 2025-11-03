В шоу Холостяк 2025 примет участие девушка, сидевшая в тюрьме — что о ней известно

Тюрьма и помощь ВСУ — кто такая Половинкина из шоу "Холостяк"
Внимание зрителей популярного шоу "Холостяк 2025" недавно привлекла Анастасия Половинкина. У этой претендентки на руку и сердце актера театра и кино Тараса Цимбалюка очень интересная биография.
Подробности об Анастасии собрали наши коллеги с портала Telegraf.
Что известно об Анастасии Половинкиной
Анастасия, 30-летняя киевлянка, работает в сфере IT, занимается разработкой и совершенствованием военной амуниции и вооружения для Вооруженных Сил Украины.
Интересно, что ранее Анастасия имела опыт пребывания за решеткой - в течение 10 дней она была заключена за границей из-за незнания местного законодательства. Детали этой истории, вероятно, будут раскрыты в будущих эпизодах шоу.
Кроме своей профессиональной деятельности, Анастасия мечтает о расширении сообщества украинских производителей оборонной промышленности и усилении поддержки защитников страны.
В личной жизни она ищет надежного партнера и друга, с которым можно поделиться всеми мыслями и чувствами. Анастасия также увлекается путешествиями и фотографией.
