В шоу Холостяк 2025 примет участие девушка, сидевшая в тюрьме — что о ней известно

Участница шоу "Холостяк 2025" Анастасия Половинкина. Фото: Instagram Анастасии

Внимание зрителей популярного шоу "Холостяк 2025" недавно привлекла Анастасия Половинкина. У этой претендентки на руку и сердце актера театра и кино Тараса Цимбалюка очень интересная биография.

Подробности об Анастасии собрали наши коллеги с портала Telegraf.

Что известно об Анастасии Половинкиной

Анастасия Половинкина (справа) работает в милтек-сфере. Фото: instagram.com/polovynkina_

Анастасия, 30-летняя киевлянка, работает в сфере IT, занимается разработкой и совершенствованием военной амуниции и вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Интересно, что ранее Анастасия имела опыт пребывания за решеткой - в течение 10 дней она была заключена за границей из-за незнания местного законодательства. Детали этой истории, вероятно, будут раскрыты в будущих эпизодах шоу.

Анастасия Половинкина со своим песиком. Фото: instagram.com/polovynkina_

Кроме своей профессиональной деятельности, Анастасия мечтает о расширении сообщества украинских производителей оборонной промышленности и усилении поддержки защитников страны.

Анастасия Половинкина на отдыхе. Фото: instagram.com/polovynkina_

В личной жизни она ищет надежного партнера и друга, с которым можно поделиться всеми мыслями и чувствами. Анастасия также увлекается путешествиями и фотографией.

Напомним, также одной из участниц шоу "Холостяк" стала бывшая девушка известного украинского футболиста Дарья Зотова.

А еще в 14 сезоне шоу "Холостяк" за сердце Тараса Цимбалюка борется харьковчанка Ольга Дзундза — мастер спорта по прыжкам в высоту.