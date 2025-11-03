Видео
Видео

Тюрьма и помощь ВСУ — кто такая Половинкина из шоу "Холостяк"

Дата публикации 3 ноября 2025 02:36
обновлено: 02:30
В шоу Холостяк 2025 примет участие девушка, сидевшая в тюрьме — что о ней известно
Участница шоу "Холостяк 2025" Анастасия Половинкина. Фото: Instagram Анастасии

Внимание зрителей популярного шоу "Холостяк 2025" недавно привлекла Анастасия Половинкина. У этой претендентки на руку и сердце актера театра и кино Тараса Цимбалюка очень интересная биография.

Подробности об Анастасии собрали наши коллеги с портала Telegraf.

Что известно об Анастасии Половинкиной

Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк" - фото 1
Анастасия Половинкина (справа) работает в милтек-сфере. Фото: instagram.com/polovynkina_

Анастасия, 30-летняя киевлянка, работает в сфере IT, занимается разработкой и совершенствованием военной амуниции и вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Интересно, что ранее Анастасия имела опыт пребывания за решеткой - в течение 10 дней она была заключена за границей из-за незнания местного законодательства. Детали этой истории, вероятно, будут раскрыты в будущих эпизодах шоу.

Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк" - фото 2
Анастасия Половинкина со своим песиком. Фото: instagram.com/polovynkina_

Кроме своей профессиональной деятельности, Анастасия мечтает о расширении сообщества украинских производителей оборонной промышленности и усилении поддержки защитников страны.

Тюрма та допомага ЗСУ — хто така Половинкіна з шоу "Холостяк" - фото 3
Анастасия Половинкина на отдыхе. Фото: instagram.com/polovynkina_

В личной жизни она ищет надежного партнера и друга, с которым можно поделиться всеми мыслями и чувствами. Анастасия также увлекается путешествиями и фотографией.

Напомним, также одной из участниц шоу "Холостяк" стала бывшая девушка известного украинского футболиста Дарья Зотова.

А еще в 14 сезоне шоу "Холостяк" за сердце Тараса Цимбалюка борется харьковчанка Ольга Дзундза — мастер спорта по прыжкам в высоту.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк шоу шоу-бизнес телевидение
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
