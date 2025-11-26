Конфлікти на шоу "Холостяк" - дівчата розповіли про скандали

Учасниці шоу "Холостяк". Фото: кадр з відео

Учасниці шоу "Холостяк" неодноразово стикалися з конфліктами через побутові дрібниці. Такі інциденти були і в минулому сезоні.

Про це розповіла переможниця попереднього сезону Інна Бєлєнь.

Реклама

Читайте також:

Конфлікти на шоу "Холостяк"

Вона зізналася, що дім учасниць був надто малим, і всім катастрофічно не вистачало поличок та місця у холодильнику.

"У нас там такі ситуації були: "Хто з’їв мій лосось? Мені нікуди покласти авокадо" і все в такому дусі", — згадала Інна.

Учасниця 14 сезону Надін підтвердила, що напруженість у домі виникала відразу після заїзду.

"Нас було 15 людей, і холодильник треба було ділити на всіх. Ми старалися складати все по поличках, але іноді хтось брав щось без дозволу. Я не жадібна, але маю свої кордони: не даю брати мою їжу, речі та чоловіків", — поділилася вона.

Іра, ще одна учасниця, розповіла про конкретний конфлікт через сир.

"Даша взяла сир, бо думала, що він нічиїй. Насправді сир належав Надін, яка на той момент була на другому поверсі. Вранці вона побачила, що сиру немає, і запитала Дашу. Та не купила новий продукт, і ось так і виник весь конфлікт", — пояснила Іра.

Нагадаємо, учасницям шоу "Холостяк" дозволили під час участі у проєкті дивитися телевізор. Дівчата, які брали участь у попередніх сезонах шоу, скаржилися на відсутність дозвілля.

Також ми повідомляли, що в шостому випуску 14-го сезону шоу "Холостяк" покинула Юлія Коренюк. Дівчина вирішила піти із проєкту, бо сумувала за сином і гадала, що Тарас не проявляє до неї достатньої зацікавленості.