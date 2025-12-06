Хто покинув восьмий випуск Холостяка 14

Головний герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк. Фото: holostyakstb/Instagram

У п'ятницю, 5 грудня, традиційно на телеканалі СТБ вийшов новий випуск романтичного шоу "Холостяк 14" з українським актором Тарасом Цимбалюком. У восьмому епізоді холостяк попрощався одразу з двома дівчатами.

Про це інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Скриншот восьмого випуску "Холостяка 14"

"Холостяк 14" — хто покинув шоу у восьмому випуску

У новому випуску "Холостяка-14" Тарас Цимбалюк несподівано попрощався одразу з двома учасницями — Ольгою Дзундзою та Оксаною Шанюк. Після спільного побачення актор вирішив, що не бачить подальшого розвитку стосунків із жодною з них.

Нагадаємо, що під час минулої церемонії троянд запрошення на подвійне побачення отримали фітнес-тренерка Ольга Дзундза та косметологиня Оксана Шанюк.

На побачення Тарас привів їх до танцювальної зали, де дівчата опанували чуттєвий танець. Холостяк зізнався, що йому було комфортніше з Оксаною, бо Оля нібито була надто напружена.

Після уроку вони прийшли до філармонії, де Тарас сказав жінкам, що зараз вони виступатимуть перед глядачами, однак він вигадав це. Налякані учасниці вийшли та виявили, що зала пуста. Вони виконали спільний танець, після чого пішли спілкуватися з холостяком.

Тарас з учасницями шоу/скриншот восьмого випуску "Холостяка 14"

Під час спілкування Олею актор зізнався, що є доволі імпульсивною людиною, яка може зірватися з місця і поїхати на фестиваль. Натомість вона, на його думку, потребує чіткого режиму.

На слова тренерки про те, що вона здатна підлаштуватися під кохану людину, Тарас відповів, що у них різні інтереси та сприйняття цього життя, а Оля просто "боїться бути чесною з собою".

Холостяк відверто сказав, що не бачить сенсу "тримати" жінку на проєкті, після чого вони попрощалися. Вже в автівці тренерка сказала: "Мені боляче, бо він не зміг мене побачити".

Попрощавшись з Олею, Цимбалюк повернувся до Оксани й сказав, що вона поряд з ним завжди соромиться і не хоче відкриватися йому так, як це робить з іншими учасниками проєкту. Після слів про те, що їй треба час на це, актор вирішив також відпустити дівчину додому.

Відтак, вже на початку восьмого випуску "Холостяка" проєкт залишили дві учасниці. Наразі в шоу залишаються Анастасія Половинкіна, Дар'я Романець, Ірина Кулешина, Надін Головчук та Ірина Пономаренко.

Нещодавно режисери шоу "Холостяк 14" розповіли, чи були скандали поза кадром, які не показали глядачам.

Також учасниці "Холостяка 14" розповіли про причини скандалів під час шоу.