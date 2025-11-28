Відео
Режисери "Холостяка" розкрили, які скандали були за кадром

Дата публікації: 28 листопада 2025 22:10
Скандали на шоу "Холостяк" - що розповіли поза кадром
Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Під час обговорення нового сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком його близька подруга та акторка Наталка Денисенко поцікавилася у знімальної групи та учасниць, чи були за кадром справжні скандали, про які глядачі навіть не здогадуються. Виявилося — інтриг та конфліктів вистачало.

Про це стало відомо з відео "За кадром Холостяка".

Скандали на шоу "Холостяк"

Інформаційна продюсерка шоу Наталія Латвійська зізналася, що життя в домі, де одночасно мешкає багато дівчат, саме по собі створює напругу.

За її словами, інколи команда ледь встигає фіксувати все, що відбувається не лише перед камерами, а й поза ними.

За кадром Холостяк
Наталка Денисенко та Наталка Латвійська. Фото: кадр з відео

Одну з найбільш емоційних ситуацій згадала учасниця Оксана Шанюк. За її словами, конфлікт спалахнув після побачення, коли вона разом з ще однією учасницею Ірою готувала вечерю, а в кухню зайшла 20-річна Софія. Дівчата невимушено обговорювали події дня, однак Софія раптово вибухнула через те, що її згадали у третій особі. За словами Оксани, молодша учасниця почала звинувачувати жінок у заздрощах, переходити на особисті образи та навіть агресивно наближатися до Іри.

Оксана Шанюк Холостяк
Оксана Шанюк за кадром "Холостяка". Фото: кадр з відео

Оксана згадує, що ситуація загострилася настільки, що їй довелося заспокоювати Софію.

"Ти поводишся неадекватно. Заспокойся, бо тобі тут є що приховувати", — попередила вона, натякаючи на певні деталі з минулого дівчини.

Софія ж, у свою чергу, почала згадувати якісь свої стосунки, називаючи конкретні прізвища — хоча, як зазначає Оксана, вона зовсім не той випадок мала на увазі.

Після інциденту Оксана сподівалася владнати конфлікт, але Софія, за її словами, лише розвивала тему далі, переконуючи всіх у власній правоті.

"Шкода, що вона переборщила. Можна було просто вибачитись і закрити питання", — резюмувала учасниця.

Наталія Латвійська також підтвердила, що конфлікти між дівчатами — звична річ для "Холостяка". За її словами, спершу учасниці поводяться як подруги, але варто комусь дізнатися, що інша цілувала Тараса чи отримала більше уваги, — і настрій у домі миттєво змінюється. 

Продюсерка відзначила й неочікувані зміни в поведінці деяких учасниць. Так, Юлія Артюх, яка в побуті виглядала стриманою та відстороненою, поруч із Тарасом перетворювалася на справжню кішку, фліртуючи та демонструючи зовсім інший бік свого характеру.

А бували й кумедні моменти: достатньо було продюсерці сказати в рацію ім’я оператора Тараса — і дівчата миттю підскакували, фарбували губи та приводили себе до ладу, бо подумали, що до кімнати зайде головний герой.

Нагадаємо, під час роботи над новим сезоном "Холостяка" творці проєкту вперше дозволили учасницям користуватися телевізором у вільний час. Таке нововведення з’явилося після того, як дівчата з попередніх сезонів неодноразово скаржилися на повну відсутність розваг і можливостей переключитися під час перебування в будинку.

До цього добровільно залишила проєкт Юлія Коренюк. Учасниця зізналася, що надто сильно скучила за своїм сином і не відчуває з боку Тараса тієї уваги, яка могла б утримати її в реаліті.

шоу Холостяк конфлікт шоу жінки телебачення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
