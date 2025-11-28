Скандалы на шоу "Холостяк" - что рассказали за кадром

Тарас Цимбалюк. Фото: кадр из видео

При обсуждении нового сезона "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком его близкая подруга и актриса Наталка Денисенко поинтересовалась у съемочной группы и участниц, были ли за кадром настоящие скандалы, о которых зрители даже не догадываются. Оказалось — интриг и конфликтов хватало.

Об этом стало известно из видео "За кадром Холостяка".

Скандалы на шоу "Холостяк"

Информационный продюсер шоу Наталья Латвийская призналась, что жизнь в доме, где одновременно живет много девушек, сама по себе создает напряжение.

По ее словам, иногда команда едва успевает фиксировать все, что происходит не только перед камерами, но и вне их.

Наталка Денисенко и Наталка Латвийская. Фото: кадр из видео

Одну из самых эмоциональных ситуаций вспомнила участница Оксана Шанюк. По ее словам, конфликт вспыхнул после свидания, когда она вместе с еще одной участницей Ирой готовила ужин, а в кухню зашла 20-летняя София. Девушки непринужденно обсуждали события дня, однако София внезапно взорвалась из-за того, что ее упомянули в третьем лице. По словам Оксаны, младшая участница начала обвинять женщин в зависти, переходить на личные оскорбления и даже агрессивно приближаться к Ире.

Оксана Шанюк за кадром "Холостяка". Фото: кадр из видео

Оксана вспоминает, что ситуация накалилась настолько, что ей пришлось успокаивать Софию.

"Ты ведешь себя неадекватно. Успокойся, потому что тебе здесь есть что скрывать", — предупредила она, намекая на определенные детали из прошлого девушки.

София же, в свою очередь, начала вспоминать какие-то свои отношения, называя конкретные фамилии — хотя, как отмечает Оксана, она совсем не тот случай имела в виду.

После инцидента Оксана надеялась уладить конфликт, но София, по ее словам, лишь развивала тему дальше, убеждая всех в собственной правоте.

"Жаль, что она переборщила. Можно было просто извиниться и закрыть вопрос", — резюмировала участница.

Наталья Латвийская также подтвердила, что конфликты между девушками — обычное дело для "Холостяка". По ее словам, сначала участницы ведут себя как подруги, но стоит кому-то узнать, что другая целовала Тараса или получила больше внимания, — и настроение в доме мгновенно меняется.

Продюсер отметила и неожиданные изменения в поведении некоторых участниц. Так, Юлия Артюх, которая в быту выглядела сдержанной и отстраненной, рядом с Тарасом превращалась в настоящую кошку, флиртуя и демонстрируя совсем другую сторону своего характера.

А бывали и забавные моменты: достаточно было продюсеру сказать в рацию имя оператора Тараса — и девушки тут же подскакивали, красили губы и приводили себя в порядок, потому что подумали, что в комнату зайдет главный герой.

Напомним, во время работы над новым сезоном "Холостяка" создатели проекта впервые позволили участницам пользоваться телевизором в свободное время. Такое нововведение появилось после того, как девушки из предыдущих сезонов неоднократно жаловались на полное отсутствие развлечений и возможностей переключиться во время пребывания в доме.

До этого добровольно покинула проект Юлия Коренюк. Участница призналась, что слишком сильно соскучилась по своему сыну и не чувствует со стороны Тараса того внимания, которое могло бы удержать ее в реалити.