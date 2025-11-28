Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Режиссеры "Холостяка" раскрыли, какие скандалы были за кадром

Режиссеры "Холостяка" раскрыли, какие скандалы были за кадром

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 22:10
Скандалы на шоу "Холостяк" - что рассказали за кадром
Тарас Цимбалюк. Фото: кадр из видео

При обсуждении нового сезона "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком его близкая подруга и актриса Наталка Денисенко поинтересовалась у съемочной группы и участниц, были ли за кадром настоящие скандалы, о которых зрители даже не догадываются. Оказалось — интриг и конфликтов хватало.

Об этом стало известно из видео "За кадром Холостяка".

Реклама
Читайте также:

Скандалы на шоу "Холостяк"

Информационный продюсер шоу Наталья Латвийская призналась, что жизнь в доме, где одновременно живет много девушек, сама по себе создает напряжение.

По ее словам, иногда команда едва успевает фиксировать все, что происходит не только перед камерами, но и вне их.

За кадром Холостяк
Наталка Денисенко и Наталка Латвийская. Фото: кадр из видео

Одну из самых эмоциональных ситуаций вспомнила участница Оксана Шанюк. По ее словам, конфликт вспыхнул после свидания, когда она вместе с еще одной участницей Ирой готовила ужин, а в кухню зашла 20-летняя София. Девушки непринужденно обсуждали события дня, однако София внезапно взорвалась из-за того, что ее упомянули в третьем лице. По словам Оксаны, младшая участница начала обвинять женщин в зависти, переходить на личные оскорбления и даже агрессивно приближаться к Ире.

Оксана Шанюк Холостяк
Оксана Шанюк за кадром "Холостяка". Фото: кадр из видео

Оксана вспоминает, что ситуация накалилась настолько, что ей пришлось успокаивать Софию.

"Ты ведешь себя неадекватно. Успокойся, потому что тебе здесь есть что скрывать", — предупредила она, намекая на определенные детали из прошлого девушки.

София же, в свою очередь, начала вспоминать какие-то свои отношения, называя конкретные фамилии — хотя, как отмечает Оксана, она совсем не тот случай имела в виду.

После инцидента Оксана надеялась уладить конфликт, но София, по ее словам, лишь развивала тему дальше, убеждая всех в собственной правоте.

"Жаль, что она переборщила. Можно было просто извиниться и закрыть вопрос", — резюмировала участница.

Наталья Латвийская также подтвердила, что конфликты между девушками — обычное дело для "Холостяка". По ее словам, сначала участницы ведут себя как подруги, но стоит кому-то узнать, что другая целовала Тараса или получила больше внимания, — и настроение в доме мгновенно меняется.

Продюсер отметила и неожиданные изменения в поведении некоторых участниц. Так, Юлия Артюх, которая в быту выглядела сдержанной и отстраненной, рядом с Тарасом превращалась в настоящую кошку, флиртуя и демонстрируя совсем другую сторону своего характера.

А бывали и забавные моменты: достаточно было продюсеру сказать в рацию имя оператора Тараса — и девушки тут же подскакивали, красили губы и приводили себя в порядок, потому что подумали, что в комнату зайдет главный герой.

Напомним, во время работы над новым сезоном "Холостяка" создатели проекта впервые позволили участницам пользоваться телевизором в свободное время. Такое нововведение появилось после того, как девушки из предыдущих сезонов неоднократно жаловались на полное отсутствие развлечений и возможностей переключиться во время пребывания в доме.

До этого добровольно покинула проект Юлия Коренюк. Участница призналась, что слишком сильно соскучилась по своему сыну и не чувствует со стороны Тараса того внимания, которое могло бы удержать ее в реалити.

шоу Холостяк конфликт шоу женщины телевидение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации