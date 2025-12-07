Бывший главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен рассказал, как проект изменил отношение людей к проблемам общества

Александр Терен. Фото: кадр из видео

Бывший главный герой популярного развлекательного шоу "Холостяк" Александр Терен рассказал, как проект изменил отношение общества к вопросам инклюзивности. Он поделился цифрами исследований, а также планами аналогичных инициатив, которые планирует создать в будущем.

Об этом он рассказал в комментарии журналисту Новини.LIVE Анне Сирык.

Экс-холостяк рассказал о пользе от проекта

По словам Терена, развлекательное шоу "Холостяк" с его участием имело значительный положительный эффект для общества. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры, которые авторы получили во время опроса общества в целом и, в частности, аудитории "Холостяка". Зрители признавались, что стали более открытыми к теме инклюзивности, отношения к ветеранам и людям с инвалидностью.

"Почти по всем критериям наблюдается прогресс в пределах 3-5, а иногда и до 7 процентов. Это огромные показатели для аналитики. Поэтому даже если бы я мог что-то приукрасить, цифры говорят сами за себя. Прогресс однозначно есть, и я рад, что стал частью этого", — акцентировал он.

Собеседник добавил, что он планирует новые проекты, посвященные этим болезненным для общества темам. Он подчеркнул, что достаточно популяризирует эти темы, но останавливаться не собирается.

"Сейчас ищу партнеров и спонсоров, которые смогут помочь, ведь это все очень затратно. Поэтому проекты точно будут, но когда — будет зависеть от того, как быстро найдем поддержку", — отметил он.

Терен резюмировал, что новые его проекты будут иметь развлекательный и социальный характер, поскольку именно это любят зрители.

