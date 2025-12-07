Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-холостяк Терен объяснил, как проект изменил общество

Экс-холостяк Терен объяснил, как проект изменил общество

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 02:22
Бывший главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен рассказал, как проект изменил отношение людей к проблемам общества
Александр Терен. Фото: кадр из видео

Бывший главный герой популярного развлекательного шоу "Холостяк" Александр Терен рассказал, как проект изменил отношение общества к вопросам инклюзивности. Он поделился цифрами исследований, а также планами аналогичных инициатив, которые планирует создать в будущем.

Об этом он рассказал в комментарии журналисту Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама
Читайте также:

Экс-холостяк рассказал о пользе от проекта

По словам Терена, развлекательное шоу "Холостяк" с его участием имело значительный положительный эффект для общества. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры, которые авторы получили во время опроса общества в целом и, в частности, аудитории "Холостяка". Зрители признавались, что стали более открытыми к теме инклюзивности, отношения к ветеранам и людям с инвалидностью.

"Почти по всем критериям наблюдается прогресс в пределах 3-5, а иногда и до 7 процентов. Это огромные показатели для аналитики. Поэтому даже если бы я мог что-то приукрасить, цифры говорят сами за себя. Прогресс однозначно есть, и я рад, что стал частью этого", — акцентировал он.

Собеседник добавил, что он планирует новые проекты, посвященные этим болезненным для общества темам. Он подчеркнул, что достаточно популяризирует эти темы, но останавливаться не собирается.

"Сейчас ищу партнеров и спонсоров, которые смогут помочь, ведь это все очень затратно. Поэтому проекты точно будут, но когда — будет зависеть от того, как быстро найдем поддержку", — отметил он.

Терен резюмировал, что новые его проекты будут иметь развлекательный и социальный характер, поскольку именно это любят зрители.

Ранее Терен рассказывал, как он относится к новому главному герою шоу "Холостяк" Тарасу Цимбалюку.

Напомним, после седьмого выпуска "Холостяка" с Цимбалюком соцсети взорвались остроумными и саркастическими мемами. Пользователи соревновались в юморе и сатире.

шоу Холостяк Александр "Терен" Будько ветераны АТО инклюзивные инициативы проект
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации