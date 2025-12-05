Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-холостяк Терен высказался о новом главном герое шоу

Экс-холостяк Терен высказался о новом главном герое шоу

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 01:24
Александр Терен высказал мнение о новом главном герое шоу Холостяк Тарасе Цимбалюке
Александр Терен. Фото: кадр из видео

Ветеран российско-украинской войны Александр Терен, который был главным героем 13 сезона популярного проекта "Холостяк", высказал мнение о Тарасе Цимбалюке. За сердце и внимание известного актера девушки соревнуются в 14 сезоне телепроекта.

Свое мнение он высказал в интервью журналисту Новини.LIVE Анне Сирык.

Реклама
Читайте также:

Александр Терен о 14 сезоне "Холостяка"

По словам ветерана, тщательно за новым сезоном проекта он не следит. Но убежден, что выбор нового главного героя является удачным для такого формата.

"Мне кажется, это стандартный типаж любого холостяка в любой стране, поэтому выбор очевиден. Канал, наверное, знает, кого им выбрать", — подчеркнул он.

Терен добавил, что, по его мнению, люди бы не смотрели второй сезон снова с ветераном или с человеком с инвалидностью.

"Это можно даже увидеть по моему YouTube-проекту, когда первый сезон — да, было всем интересно, классно. Чем больше ты говоришь о людях с инвалидностью, проблемах ветеранов, вообще о чем-то проблемном, о чем люди не хотят говорить, тем меньше просмотров. Поэтому, соответственно, я думаю, что канал понимал это и, в принципе, сделал ставку на типичного персонажа", — подытожил экс-холостяк.

Напомним, сейчас идет 14 сезон шоу "Холостяк", главным героем стал известный украинский актер Тарас Цимбалюк. Соблазнительные участницы соревнуются за его благосклонность и лишь одна сможет покорить сердце холостяка.

Как мы ранее сообщали, Инна Белень, которая стала победительницей предыдущего сезона и выиграла битву за сердце Терена, рассказала секреты закулисья проекта.

Напомним, после седьмого выпуска "Холостяка" с Цымбалюком соцсети взорвались остроумными и саркастическими мемами. Пользователи соцсетей демонстрировали в своих сообщениях юмор и иронию.

 

 

шоу Холостяк шоу Роман Цимбалюк Александр "Терен" Будько проект
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации