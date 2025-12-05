Александр Терен высказал мнение о новом главном герое шоу Холостяк Тарасе Цимбалюке

Александр Терен. Фото: кадр из видео

Ветеран российско-украинской войны Александр Терен, который был главным героем 13 сезона популярного проекта "Холостяк", высказал мнение о Тарасе Цимбалюке. За сердце и внимание известного актера девушки соревнуются в 14 сезоне телепроекта.

Свое мнение он высказал в интервью журналисту Новини.LIVE Анне Сирык.

Александр Терен о 14 сезоне "Холостяка"

По словам ветерана, тщательно за новым сезоном проекта он не следит. Но убежден, что выбор нового главного героя является удачным для такого формата.

"Мне кажется, это стандартный типаж любого холостяка в любой стране, поэтому выбор очевиден. Канал, наверное, знает, кого им выбрать", — подчеркнул он.

Терен добавил, что, по его мнению, люди бы не смотрели второй сезон снова с ветераном или с человеком с инвалидностью.

"Это можно даже увидеть по моему YouTube-проекту, когда первый сезон — да, было всем интересно, классно. Чем больше ты говоришь о людях с инвалидностью, проблемах ветеранов, вообще о чем-то проблемном, о чем люди не хотят говорить, тем меньше просмотров. Поэтому, соответственно, я думаю, что канал понимал это и, в принципе, сделал ставку на типичного персонажа", — подытожил экс-холостяк.

