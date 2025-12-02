Відео
Хлопець тікає від баранів — найсмішніші меми з "Холостяка"

Хлопець тікає від баранів — найсмішніші меми з "Холостяка"

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 01:25
Меми до 7 випуску «Холостяка»: найсмішніші реакції соцмереж
Тарас Цимбалюк. Фото: facebook.com/tarastsymbaluk

Сьомий випуск романтичного шоу "Холостяк" традиційно спровокував хвилю саркастичних і жартівливих мемів. Соцмережі вибухнули дотепними повідомленнями і скрінами з відео.

Поціновувачі захоплюючого шоу дивились випуск у п'ятницю, 28 листопада.

Читайте також:

Меми з "Холостяка"

Без перебільшення "зірками" сьомого випуску стали барани. У одному епізоді під час побачення Ольги і Тараса на задньому фоні хлопець, ймовірно, пас баранів і досить кумедно намагався їх догнати.

Загалом серед мемів і Цимбалюк, і учасниці, дісталось уваги глядачів цього разу і Григорію Решетнику.

Як відомо, попри очікування дівчат, Тарас не з'явився на церемонії роз. Причини залишилися у тайні, але була лише інформація про те, що Цимбалюку викликали "швидку допомогу".

Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж
Холостяк
Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж

Нагадаємо, акторка Наталка Денисенко поцікавилася у знімальної групи та учасниць "Холостяка", чи були за кадром справжні скандали.

Раніше секрети "Холостяка" розповіла переможниця попереднього сезону Інна Бєлєнь.

шоу Холостяк меми шоу Роман Цимбалюк гумор
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
