Меми до 7 випуску «Холостяка»: найсмішніші реакції соцмереж

Тарас Цимбалюк. Фото: facebook.com/tarastsymbaluk

Сьомий випуск романтичного шоу "Холостяк" традиційно спровокував хвилю саркастичних і жартівливих мемів. Соцмережі вибухнули дотепними повідомленнями і скрінами з відео.

Поціновувачі захоплюючого шоу дивились випуск у п'ятницю, 28 листопада.

Меми з "Холостяка"

Без перебільшення "зірками" сьомого випуску стали барани. У одному епізоді під час побачення Ольги і Тараса на задньому фоні хлопець, ймовірно, пас баранів і досить кумедно намагався їх догнати.

Загалом серед мемів і Цимбалюк, і учасниці, дісталось уваги глядачів цього разу і Григорію Решетнику.

Як відомо, попри очікування дівчат, Тарас не з'явився на церемонії роз. Причини залишилися у тайні, але була лише інформація про те, що Цимбалюку викликали "швидку допомогу".

Мем до 7 випуску "Холостяка". Фото: скриншот з соцмереж

