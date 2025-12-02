Видео
Видео

Парень убегает от баранов — самые смешные мемы из "Холостяка"

Дата публикации 2 декабря 2025 01:25
Мемы к 7 выпуску "Холостяка": самые смешные реакции соцсетей
Тарас Цимбалюк. Фото: facebook.com/tarastsymbaluk

Седьмой выпуск романтического шоу "Холостяк" традиционно спровоцировал волну саркастических и шуточных мемов. Соцсети взорвались остроумными сообщениями и скринами с видео.

Ценители увлекательного шоу смотрели выпуск в пятницу, 28 ноября.

Мемы из "Холостяка"

Без преувеличения "звездами" седьмого выпуска стали бараны. В одном эпизоде во время свидания Ольги и Тараса на заднем фоне парень, вероятно, пас баранов и довольно забавно пытался их догнать.

В общем среди мемов и Цимбалюк, и участницы, досталось внимания зрителей на этот раз и Григорию Решетнику.

Как известно, несмотря на ожидания девушек, Тарас не появился на церемонии роз. Причины остались в тайне, но была лишь информация о том, что Цимбалюку вызвали "скорую помощь".

Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей
Холостяк
Мем к 7 выпуску "Холостяка". Фото: скриншот из соцсетей

Напомним, актриса Наталка Денисенко поинтересовалась у съемочной группы и участниц "Холостяка", были ли за кадром настоящие скандалы.

Ранее секреты "Холостяка" рассказала победительница предыдущего сезона Инна Белень.

шоу Холостяк мемы шоу Роман Цимбалюк юмор
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
