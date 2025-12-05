Олександр Терен висловив думку про нового головного героя шоу Холостяк Тараса Цимбалюка

Олександр Терен. Фото: кадр з відео

Ветеран російсько-української війни Олександр Терен, який був головним героєм 13 сезону популярного проєкту "Холостяк", висловив думку про Тараса Цимбалюка. За серце і увагу відомого актора дівчата змагаються у 14 сезоні телепроєкту.

Свою думку він висловив в інтерв'ю журналісту Новини.LIVE Анні Сірик.

Олександр Терен про 14 сезон "Холостяка"

За словами ветерана, ретельно за новим сезоном проєкту він не слідкує. Але переконаний, що вибір нового головного героя є вдалим для такого формату.

"Мені здається, це стандартний типаж будь-якого холостяка в будь-якій країні, тому вибір очевидний. Канал, напевно, знає, кого їм обрати", — підкреслив він.

Терен додав, що, на його думку, люди б не дивилися другий сезон знову з ветераном чи з людиною з інвалідністю.

"Це можна навіть побачити по моєму YouTube-проєкту, коли перший сезон — так, було всім цікаво, класно. Чим більше ти говориш про людей з інвалідністю, проблеми ветеранів, взагалі про будь-що проблемне, про що люди не хочуть говорити, тим менше переглядів. Тому, відповідно, я думаю, що канал розумів це і, в принципі, зробив ставку на типового персонажа", — підсумував ексхолостяк.

Нагадаємо, зараз триває 14 сезон шоу "Холостяк", головним героєм став відомий український актор Тарас Цимбалюк. Спокусливі учасниці змагаються за його прихильність і лише одна зможе підкорити серце холостяка.

Як ми раніше повідомляли, Інна Бєлєнь, яка стала переможницею попереднього сезону і виграла битву за серце Терена, розповіла секрети закулісся проєкту.

Нагадаємо, після сьомого випуску "Холостяка" з Цимбалюком соцмережі вибухнули дотепними і саркастичними мемами. Користувачі соцмереж демонстрували у своїх дописах гумор і іронію.