Головна Новини дня Ексхолостяк Терен пояснив, як проєкт змінив настрої у суспільстві

Ексхолостяк Терен пояснив, як проєкт змінив настрої у суспільстві

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 02:22
Колишній головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен розповів, як проєкт змінив ставлення людей до проблем суспільства
Олександр Терен. Фото: кадр із відео

Колишній головний герой популярного розважального шоу "Холостяк" Олександр Терен розповів, як проєкт змінив ставлення суспільства до питань інклюзивності. Він поділився цифрами досліджень, а також планами аналогічних ініціатив, які планує створити у майбутньому.

Про це він розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Читайте також:

Ексхолостяк розповів про користь від проєкту

За словами Терена, розважальне шоу "Холостяк" за його участю мало значний позитивний ефект для суспільства. Про це красномовно свідчать цифри, які автори отримали під час опитування суспільства загалом і, зокрема, аудиторії "Холостяка". Глядачі зізнавалися, що стали більш відкритими до теми інклюзивності, ставлення до ветеранів та людей з інвалідністю.

"Майже за всіма критеріями спостерігається прогрес у межах 3–5, а подекуди й до 7 відсотків. Це величезні показники для аналітики. Тому навіть якби я міг щось прикрасити, цифри говорять самі за себе. Прогрес однозначно є, і я тішуся, що став частиною цього", — акцентував він.

Співрозмовник додав, що він планує нові проєкти, присвячені цим болючим для суспільства темам. Він підкреслив, що достатньо популяризує ці теми, але зупинятись не збирається. 

"Наразі шукаю партнерів і спонсорів, які зможуть допомогти, адже це все дуже витратно. Тож проєкти точно будуть, але коли — залежатиме від того, як швидко знайдемо підтримку", — зазначив він.

Терен резюмував, що нові його проєкти матимуть розважальний і соціальний характер, оскільки саме це люблять глядачі.

Раніше Терен розповідав, як він ставиться до нового головного героя шоу "Холостяк" Тараса Цимбалюка.

Нагадаємо, після сьомого випуску "Холостяка" з Цимбалюком соцмережі вибухнули дотепними і саркастичними мемами. Користувачі змагалися у гуморі та сатирі.

