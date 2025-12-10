Відео
Головна Новини дня Ексдружина Цимбалюка зізналась, чи дивиться шоу "Холостяк"

Ексдружина Цимбалюка зізналась, чи дивиться шоу "Холостяк"

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 22:49
Холостяк 2025 — що каже ексдружина Цимбалюка про участь в шоу
Тіна Антоненко. Фото: instagram/tina_antonenko_makeup

Колишня дружина актора Тараса Цимбалюка Тіна Антоненко висловилась про його участь у шоу "Холостяк". Вона зізналась, що не дивиться реаліті, адже "не бачить в цьому сенсу".

Про це Тіна Антоненко повідомила в Instagram. 

Читайте також:

Реакція ексдружини Цимбалюка на участь у шоу "Холостяк"

Антоненко написала у своїй соцмережі, що ніяк не ставиться до участі Цимбалюка у романтичному реаліті-шоу. Вона наголосила, що "давно не асоціює себе з цією людиною". 

"Ніяк, коли давно не асоціюєш себе з людиною і подбав, щоб у більшості не виникало асоціацій", — зазначила дівчина. 

Також вона зізналась, чи дивиться "Холостяка". Візажистка наголосила, що не бачить сенсу дивитись, як актор ходить на побачення та обирає собі нову дівчину. Крім того, за її словами, вона ніколи не була фанаткою цього шоу. 

Зазначимо, Тіна Антоненко та Тарас Цимбалюк пробули у шлюбі 11 місяців і розійшлися у 2021 році. Вона була другою дружиною актора.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто покинув шоу "Холостяк" в останньому випуску. У восьмому епізоді Тарас Цимбалюк попрощався одразу з двома дівчатами.

Також режисери "Холостяка" розкрили, які скандали були за кадром. Виявилося, що інтриг та конфліктів вистачало.

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк шоу-бізнес побачення дружина стосунки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
