Холостяк 2025 — що каже ексдружина Цимбалюка про участь в шоу

Колишня дружина актора Тараса Цимбалюка Тіна Антоненко висловилась про його участь у шоу "Холостяк". Вона зізналась, що не дивиться реаліті, адже "не бачить в цьому сенсу".

Про це Тіна Антоненко повідомила в Instagram.

Реакція ексдружини Цимбалюка на участь у шоу "Холостяк"

Антоненко написала у своїй соцмережі, що ніяк не ставиться до участі Цимбалюка у романтичному реаліті-шоу. Вона наголосила, що "давно не асоціює себе з цією людиною".

"Ніяк, коли давно не асоціюєш себе з людиною і подбав, щоб у більшості не виникало асоціацій", — зазначила дівчина.

Також вона зізналась, чи дивиться "Холостяка". Візажистка наголосила, що не бачить сенсу дивитись, як актор ходить на побачення та обирає собі нову дівчину. Крім того, за її словами, вона ніколи не була фанаткою цього шоу.

Зазначимо, Тіна Антоненко та Тарас Цимбалюк пробули у шлюбі 11 місяців і розійшлися у 2021 році. Вона була другою дружиною актора.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто покинув шоу "Холостяк" в останньому випуску. У восьмому епізоді Тарас Цимбалюк попрощався одразу з двома дівчатами.

Також режисери "Холостяка" розкрили, які скандали були за кадром. Виявилося, що інтриг та конфліктів вистачало.