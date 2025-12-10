Видео
Экс-жена Цимбалюка призналась, смотрит ли шоу "Холостяк"

Экс-жена Цимбалюка призналась, смотрит ли шоу "Холостяк"

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 22:49
Холостяк 2025 — что говорит экс-супруга Цымбалюка об участии в шоу
Тина Антоненко. Фото: instagram/tina_antonenko_makeup

Бывшая жена актера Тараса Цимбалюка Тина Антоненко высказалась о его участии в шоу "Холостяк". Она призналась, что не смотрит реалити, ведь "не видит в этом смысла".

Об этом Тина Антоненко сообщила в Instagram.

Реакция экс-жены Цимбалюка на участие в шоу "Холостяк"

Антоненко написала в своей соцсети, что никак не относится к участию Цимбалюка в романтическом реалити-шоу. Она подчеркнула, что "давно не ассоциирует себя с этим человеком".

"Никак, когда давно не ассоциируешь себя с человеком и позаботился, чтобы у большинства не возникало ассоциаций", — отметила девушка.

Также она призналась, смотрит ли "Холостяка". Визажистка отметила, что не видит смысла смотреть, как актер ходит на свидания и выбирает себе новую девушку. Кроме того, по ее словам, она никогда не была фанаткой этого шоу.

Отметим, Тина Антоненко и Тарас Цимбалюк пробыли в браке 11 месяцев и разошлись в 2021 году. Она была второй женой актера.

Напомним, ранее мы писали, кто покинул шоу "Холостяк" в последнем выпуске. В восьмом эпизоде Тарас Цимбалюк попрощался сразу с двумя девушками.

Также режиссеры "Холостяка" раскрыли, какие скандалы были за кадром. Оказалось, что интриг и конфликтов хватало.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
