Девушки из шоу Холостяк оригинальным способом призывают помочь бездомным животным

Участница проекта "Холостяк" из 12 сезона. Фото: Кадр из видео

Участницы популярного шоу "Холостяк" сняли для TikTok интригующий ролик. В нем красавицы призывают остановить холостяка, но речь идет не о мужчинах, а о бездомных животных, которых надо стерилизовать, как это и происходит в нормальных европейских странах.

В чем суть акции "холостячек" и фонда UAnimals

@uanimals Бывшие участницы шоу призывают остановить холостяка❗️ Почему это важно и при чем здесь UAnimals - смотрите в шапке профиля. Реклама Читайте также: ♬ оригинальный звук - UAnimals

Девушки призывают делать благотворительные взносы в известный и надежный фонд помощи бездомным животным, которых предали люди. Однако сейчас акция направлена именно на сбор средств для UAnimals в программе по стерилизации бездомных животных, которых нет возможности забрать с улицы.

Украинцы — это нация добрых сердец и чрезвычайной эмпатии, поэтому многие берут к себе животных из приютов или делают взносы в такие надежные и проверенные фонды, как UAnimals, Happy Paw и многие другие. Например, фонд помощи животным Сириус работает уже 25 лет. Волонтеры этих фондов — удивительные люди, которые посвящают свою жизнь помощи самым слабым, тем, на кого "нет времени".

Любой из волонтеров подтвердит — проблема бездомных животных не только в человеческом коварстве, но и в их естественном размножении. Все бездомные животные, по примеру ЕС, должны быть стерилизованы, чтобы вам не пришлось со слезами на лице проходить мимо очередного пушистого котенка или щенка.

Ветеринары развенчивают миф о том, что стерилизовать животных — это жестокость. Наоборот — жестокость проходить мимо бездомного животного не пытаясь хоть чем-то помочь и при этом навешивая на животное человеческие ярлыки о сексе или удовольствие от него.

В животном мире половой акт — просто способ размножения (часто очень болезненный), без "психологических закидонов" или душевных колебаний и переживаний.

Поэтому и волонтеры и ветеринары призывают стерилизовать собственных животных и помогать в стерилизации животных бездомных.

Также стоит подумать над тем, чтобы вместо покупки породистого, гламурного пушистого друга просто взять котика или собачку из приюта, подарив животному счастье, а оно вас, в отличие от людей, никогда не предаст и будет любить такими, какие вы есть. Искренне и от всего своего маленького сердца.

Напомним, ранее мы писали о том, что участница "Холостяка" возмутилась проектом. После выхода выпуска, в котором Цимбалюк попрощался с Ириной Кулешиной, девушка обвинила съемочную группу в "подставе".

Также мы рассказывали о том, что бывшая жена Тараса Цимбалюка прокомментировала проект. Тина Антоненко ответила, смотрит ли шоу "Холостяк".