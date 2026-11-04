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Головна Новини дня Зіпсований зір і травми: Алтуніна про стан мешканців Олешок

Зіпсований зір і травми: Алтуніна про стан мешканців Олешок

Ua ru
4 листопада 2026 11:19
Ексклюзив
Стан здоров'я евакуйованих з Олешок: деталі від Ольги Алтуніної REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Українці, яких вдалося вивезти з окупованих Олешок, наразі проходять детальні обстеження в медичних закладах. Представниця омбудсмана Ольга Алтуніна розповіла про виснаження людей. Декого довелося рятувати в реанімації, іншим готують серйозні операції через тривале проживання з проблемами зі здоров'ям без належної медичної допомоги.

Про це Ольга Алтуніна розповіла в ефірі Вечір.LIVE.

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Медичний супровід мешканців Олешок після окупації

Громадяни України, які нещодавно повернулися з тимчасово окупованого міста Олешки, отримують необхідну медичну допомогу. Евакуйованих спершу розмістили у кількох стаціонарах, а нині їх переводять до інших закладів залежно від виявлених під час оглядів діагнозів.

"Дмитро Валерійович Лубінець уповноважив в мене, щоби наш напрямок здійснював супровід, тому ми розпочали цю роботу", — пояснила посадовиця.

Деяким жителям Олешок знадобилися хірургічні втручання та реанімація

Тривале перебування у надважких умовах суттєво підірвало здоров'я людей. Одного з мешканців Олешок довелося рятувати в реанімації.

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"Людина, яка, ви розумієте, що там тривалий час, вони були без нормального харчування, людина декілька днів їсть нормальну їжу, от вчора людину забрали в реанімацію, бо піднявся тиск через ці проблеми", — розповіла посадовиця.

Ще одному евакуйованому медики планують робити операцію. Фахівці виявили у нього перелом, який без своєчасної допомоги в окупації зрісся неправильно, тому тепер потребує хірургічного втручання.

Алтуніна наголошує, що самі українці наразі майже не скаржаться на самопочуття, попри вкрай важкий емоційний стан. Проте лікарі вже фіксують у звільнених громадян значні порушення психологічного стану, а також серйозні проблеми зі стоматологією.

Крім того, майже в усіх евакуйованих помітно погіршився зір. Причиною цього стало те, що в Олешках люди були змушені тривалий час виживати без електроенергії. Наразі медики продовжують обстеження, а для вирішення проблеми із зором уже знайшли благодійників.

"У нас є навіть партнер, який готовий виготовити всім потребуючим окуляри", — запевнила представниця омбудсмана, додавши, що це питання буде повністю закрито.

Новини.LIVE повідомляли, що частина евакуйованих жителів Олешок уже почала свідчити слідчим про воєнні злочини російських окупантів. Проте багато людей через глибокий стрес і психологічні травми поки не готові спілкуватися з правоохоронцями. Представниця омбудсмана Ольга Алтуніна наголосила, що слідчі дії з ними проводитимуть лише після того, як переселенці трохи оговтаються та пройдуть первинну реабілітацію.

Гуманітарну ситуацію навколо окупованого міста винесуть і на найвищий міжнародний рівень. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та омбудсман Дмитро Лубінець вирушають до США на зустріч із першою леді Меланією Трамп. Головною темою перемовин стане запуск спеціальної гуманітарної місії для порятунку цивільних в Олешках на Херсонщині.

евакуація гуманітарна допомога лікування травма Олешки
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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