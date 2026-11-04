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Главная Новости дня Проблемы со зрением и травмы: Алтунина о состоянии жителей Олешек

Проблемы со зрением и травмы: Алтунина о состоянии жителей Олешек

Ua ru
4 ноября 2026 11:19
Эксклюзив
Состояние здоровья эвакуированных из Олешек: подробности от Ольги Алтуниной REUTERS/Валентин Огиренко
REUTERS/Валентин Огиренко

Украинцы, которых удалось вывезти из оккупированных Олешек, в настоящее время проходят тщательное обследование в медицинских учреждениях. Представительница омбудсмена Ольга Алтунина рассказала об истощении людей. Некоторых пришлось спасать в реанимации, другим готовят серьезные операции из-за длительного пребывания с проблемами со здоровьем без надлежащей медицинской помощи.

Об этом Ольга Алтунина рассказала в эфире Вечір.LIVE.

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Медицинское сопровождение жителей Олешек после оккупации

Граждане Украины, недавно вернувшиеся из временно оккупированного города Олешки, получают необходимую медицинскую помощь. Эвакуированных сначала разместили в нескольких стационарах, а сейчас их переводят в другие учреждения в зависимости от диагнозов, выявленных во время осмотров.

"Дмитрий Валерьевич Лубинец поручил мне, чтобы наше управление обеспечивало сопровождение, поэтому мы приступили к этой работе", — пояснила чиновница.

Некоторым жителям Олешек потребовались хирургические вмешательства и реанимация

Длительное пребывание в крайне тяжелых условиях существенно подорвало здоровье людей. Одного из жителей Олешек пришлось спасать в реанимации.

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"Человек, который, как вы понимаете, долгое время находился там без нормального питания, несколько дней ел нормальную пищу, и вот вчера его доставили в реанимацию, потому что из-за этих проблем у него поднялось давление", — рассказала чиновница.

Еще одному эвакуированному медики планируют сделать операцию. Специалисты обнаружили у него перелом, который без своевременной помощи в зоне оккупации срастётся неправильно, поэтому теперь требует хирургического вмешательства.

Алтунина отмечает, что сами украинцы пока почти не жалуются на самочувствие, несмотря на крайне тяжелое эмоциональное состояние. Однако врачи уже фиксируют у освобожденных граждан значительные нарушения психологического состояния, а также серьезные проблемы со стоматологией.

Кроме того, почти у всех эвакуированных заметно ухудшилось зрение. Причиной этого стало то, что в Олешках люди были вынуждены долгое время выживать без электричества. В настоящее время медики продолжают обследование, а для решения проблемы со зрением уже нашли благотворителей.

"У нас даже есть партнер, готовый изготовить очки всем нуждающимся", — заверила представительница омбудсмена, добавив, что этот вопрос будет полностью решен.

Новини.LIVE сообщали, что часть эвакуированных жителей Олешек уже начала давать показания следователям о военных преступлениях российских оккупантов. Однако многие люди из-за сильного стресса и психологических травм пока не готовы общаться с правоохранителями. Представительница омбудсмена Ольга Алтунина подчеркнула, что следственные действия с ними будут проводиться только после того, как переселенцы немного оправятся и пройдут первичную реабилитацию.

Гуманитарная ситуация вокруг оккупированного города будет вынесена и на самый высокий международный уровень. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и омбудсмен Дмитрий Лубинец отправляются в США на встречу с первой леди Меланией Трамп. Главной темой переговоров станет запуск специальной гуманитарной миссии для спасения мирных жителей в Олешках в Херсонской области.

эвакуация гуманитарная помощь лечение травма Олешки
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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