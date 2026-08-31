Зимовий час в Україні: коли переводити годинники у 2026 році

Чоловік з годинником в руках. Фото ілюстративне: Magnific

Восени 2026 року українці знову перейдуть на зимовий час. Це означає, що у визначений день стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. Зміна часу вплине на тривалість світлового дня та звичний режим сну українців, тому до нового графіка варто підготуватися заздалегідь.

Коли і як правильно це зробити, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Коли переводять годинники на зимовий час

В Україні перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. У 2026 році це 25 жовтня.

Годинник на стіні. Ілюстративне фото: Magnific

О 04:00 за київським часом стрілки годинників переведуть на годину назад — на 03:00. Таким чином, українці отримають додаткову годину сну.

Більшість сучасних смартфонів, комп'ютерів, планшетів та інших електронних пристроїв змінюють час автоматично. Водночас механічні годинники та деякі будильники доведеться налаштувати вручну.

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Чому в Україні досі переводять годинники

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав скасування сезонного переведення годинників. Документ мав закріпити в Україні постійний київський час — UTC+2.

Однак закон не набув чинності, оскільки президент його не підписав і не повернув до парламенту зі своїми пропозиціями.

Тому наразі в Україні продовжує діяти постанова Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Вона передбачає переведення годинників двічі на рік — навесні на літній час, а восени на зимовий.

Як підготуватися до зміни часу

Будильник біля ліжка. Ілюстративне фото: Magnific

Фахівці радять за кілька днів до переведення годинників поступово зміщувати час відходу до сну на 15–20 хвилин. Це може допомогти організму легше адаптуватися до нового режиму.

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