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Головна Новини дня Низька сонячна активність: прогноз магнітних бур на сьогодні

Низька сонячна активність: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
31 серпня 2026 10:49
Магнітні бурі 31 серпня: прогноз для метеозалежних на сьогодні
Вимірювання тиску. Фото: Pexels

Магнітних бур у понеділок, 31 серпня, не очікується на Землі. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося чотири спалахи класу B та два C, які не мають суттєвого впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 31 серпня

Геомагнітне поле сьогодні спокійного рівня, а сонячна активність низька з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 31 серпня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 19
Магнітні бурі 31 серпня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Вплив магнітних бур

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця, зокрема після спалахів і викидів корональної маси.

Деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, проблеми зі сном, запаморочення чи зміни самопочуття. Рекомендації у період магнітних бур: 

Читайте також:
  • пити достатньо води;
  • повноцінно висипатися та дотримуватися звичного режиму сну;
  • не перевантажувати себе інтенсивними фізичними навантаженнями;
  • не вживати алкоголь та обмежити кофеїн;
  • більше часу проводити на свіжому повітрі;
  • стежити за самопочуттям і не ігнорувати виражені або незвичні симптоми.

Як писали Новини.LIVE, у вересні сильних магнітних бур не прогнозують. Геомагнітна активність очікується переважно на низькому або помірному рівні.

Крім того, погода у перший місяць осені очікується теплою. Водночас прогнозуються дощі та грози. Температура повітря буде приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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