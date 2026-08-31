Магнітні бурі 31 серпня: прогноз для метеозалежних на сьогодні

Вимірювання тиску. Фото: Pexels

Магнітних бур у понеділок, 31 серпня, не очікується на Землі. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося чотири спалахи класу B та два C, які не мають суттєвого впливу.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 31 серпня

Геомагнітне поле сьогодні спокійного рівня, а сонячна активність низька з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 31 серпня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 19

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Вплив магнітних бур

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця, зокрема після спалахів і викидів корональної маси.

Деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, проблеми зі сном, запаморочення чи зміни самопочуття. Рекомендації у період магнітних бур:

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пити достатньо води;

повноцінно висипатися та дотримуватися звичного режиму сну;

не перевантажувати себе інтенсивними фізичними навантаженнями;

не вживати алкоголь та обмежити кофеїн;

більше часу проводити на свіжому повітрі;

стежити за самопочуттям і не ігнорувати виражені або незвичні симптоми.

Як писали Новини.LIVE, у вересні сильних магнітних бур не прогнозують. Геомагнітна активність очікується переважно на низькому або помірному рівні.

Крім того, погода у перший місяць осені очікується теплою. Водночас прогнозуються дощі та грози. Температура повітря буде приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму.