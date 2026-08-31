Магнітні бурі 31 серпня: прогноз для метеозалежних на сьогодні

Низька сонячна активність: прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у понеділок, 31 серпня, не очікується на Землі. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці сталося чотири спалахи класу B та два C, які не мають суттєвого впливу.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Магнітні бурі 31 серпня
Геомагнітне поле сьогодні спокійного рівня, а сонячна активність низька з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 31 серпня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 19
Вплив магнітних бур
Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця, зокрема після спалахів і викидів корональної маси.
Деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, проблеми зі сном, запаморочення чи зміни самопочуття. Рекомендації у період магнітних бур:
- пити достатньо води;
- повноцінно висипатися та дотримуватися звичного режиму сну;
- не перевантажувати себе інтенсивними фізичними навантаженнями;
- не вживати алкоголь та обмежити кофеїн;
- більше часу проводити на свіжому повітрі;
- стежити за самопочуттям і не ігнорувати виражені або незвичні симптоми.
Як писали Новини.LIVE, у вересні сильних магнітних бур не прогнозують. Геомагнітна активність очікується переважно на низькому або помірному рівні.
Крім того, погода у перший місяць осені очікується теплою. Водночас прогнозуються дощі та грози. Температура повітря буде приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму.