Магнитные бури 31 августа: прогноз для метеозависимых на сегодня

Измерение давления. Фото: Pexels

В понедельник, 31 августа, на Земле не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса B и две вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 31 августа

Геомагнитное поле сегодня находится на спокойном уровне, а солнечная активность низкая с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 31 августа:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 19

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Влияние магнитных бурь

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца, в частности после вспышек и выбросов корональной массы.

Некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, проблемы со сном, головокружение или изменения самочувствия. Рекомендации в период магнитных бурь:

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пить достаточно воды;

высыпаться и соблюдать привычный режим сна;

не перегружать себя интенсивными физическими нагрузками;

не употреблять алкоголь и ограничить кофеин;

больше времени проводить на свежем воздухе;

следить за самочувствием и не игнорировать выраженные или необычные симптомы.

Как писали Новини.LIVE, в сентябре сильных магнитных бурь не прогнозируют. Геомагнитная активность ожидается преимущественно на низком или умеренном уровне.

Кроме того, погода в первый месяц осени ожидается теплой. В то же время прогнозируются дожди и грозы. Температура воздуха будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы.