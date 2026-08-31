Магнитные бури 31 августа: прогноз для метеозависимых на сегодня

Низкая солнечная активность: прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 31 августа, на Земле не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса B и две вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 31 августа
Геомагнитное поле сегодня находится на спокойном уровне, а солнечная активность низкая с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 31 августа:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 19
Влияние магнитных бурь
Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца, в частности после вспышек и выбросов корональной массы.
Некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, проблемы со сном, головокружение или изменения самочувствия. Рекомендации в период магнитных бурь:
- пить достаточно воды;
- высыпаться и соблюдать привычный режим сна;
- не перегружать себя интенсивными физическими нагрузками;
- не употреблять алкоголь и ограничить кофеин;
- больше времени проводить на свежем воздухе;
- следить за самочувствием и не игнорировать выраженные или необычные симптомы.
Как писали Новини.LIVE, в сентябре сильных магнитных бурь не прогнозируют. Геомагнитная активность ожидается преимущественно на низком или умеренном уровне.
Кроме того, погода в первый месяц осени ожидается теплой. В то же время прогнозируются дожди и грозы. Температура воздуха будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы.