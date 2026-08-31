Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Низкая солнечная активность: прогноз магнитных бурь на сегодня

Низкая солнечная активность: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
31 августа 2026 10:49
Магнитные бури 31 августа: прогноз для метеозависимых на сегодня
Измерение давления. Фото: Pexels

В понедельник, 31 августа, на Земле не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность оставалась на низком уровне. На Солнце произошло четыре вспышки класса B и две вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Магнитные бури 31 августа

Геомагнитное поле сегодня находится на спокойном уровне, а солнечная активность низкая с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 31 августа:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 19
Магнітні бурі 31 серпня
Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Влияние магнитных бурь

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца, в частности после вспышек и выбросов корональной массы.

Некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, проблемы со сном, головокружение или изменения самочувствия. Рекомендации в период магнитных бурь:

Читайте также:
  • пить достаточно воды;
  • высыпаться и соблюдать привычный режим сна;
  • не перегружать себя интенсивными физическими нагрузками;
  • не употреблять алкоголь и ограничить кофеин;
  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • следить за самочувствием и не игнорировать выраженные или необычные симптомы.

Как писали Новини.LIVE, в сентябре сильных магнитных бурь не прогнозируют. Геомагнитная активность ожидается преимущественно на низком или умеренном уровне.

Кроме того, погода в первый месяц осени ожидается теплой. В то же время прогнозируются дожди и грозы. Температура воздуха будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы.

космос Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации