Зимнее время в Украине: когда переводить часы в 2026 году

Мужчина с часами в руках. Фото иллюстративное: Magnific

Осенью 2026 года украинцы вновь перейдут на зимнее время. Это означает, что в назначенный день стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Смена времени повлияет на продолжительность светового дня и привычный режим сна украинцев, поэтому к новому графику стоит подготовиться заранее.

Когда и как правильно это сделать, читайте в материале Новини.LIVE.

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Когда переводят часы на зимнее время

В Украине переход на зимнее время традиционно происходит в последнее воскресенье октября. В 2026 году это 25 октября.

Часы на стене. Иллюстративное фото: Magnific

В 04:00 по киевскому времени стрелки часов переведут на час назад — на 03:00. Таким образом, украинцы получат дополнительный час сна.

Большинство современных смартфонов, компьютеров, планшетов и других электронных устройств меняют время автоматически. В то же время механические часы и некоторые будильники придется настроить вручную.

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Почему в Украине до сих пор переводят часы

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201, который предусматривал отмену сезонного перевода часов. Документ должен был закрепить в Украине постоянное киевское время — UTC+2.

Однако закон не вступил в силу, поскольку президент его не подписал и не вернул в парламент со своими предложениями.

Поэтому пока в Украине продолжает действовать постановление Кабинета Министров № 509 от 13 мая 1996 года. Оно предусматривает перевод часов дважды в год — весной на летнее время, а осенью на зимнее.

Как подготовиться к переходу на летнее время

Будильник у кровати. Иллюстративное фото: Magnific

Специалисты советуют за несколько дней до перевода часов постепенно сдвигать время отхода ко сну на 15–20 минут. Это может помочь организму легче адаптироваться к новому режиму.

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