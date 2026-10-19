Коли переводити годинники на зимовий час восени 2026 року

Жінка перевіряє час на телефоні. Фото: Новини.LIVE

У ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року відбудеться традиційне осіннє переведення годинників. О 4:00 ранку час зміститься на годину назад. Попри законодавчі ініціативи в Україні щодо скасування цієї практики, процедура ще поки залишається чинною, тому українцям треба буде переводити годинники і в цьому році.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Коли саме переводити годинники та що робити з технікою

Цьогоріч зміна часу традиційно припадає на останні вихідні другого осіннього місяця. У ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня 2026 року, українцям потрібно повернути час на одну годину назад о 4:00 ранку — саме тоді на циферблатах має стати 3:00.

Власникам сучасних смартфонів, комп'ютерів, планшетів та смарт-годинників не доведеться нічого робити вручну. Якщо пристрої підключені до інтернету та мають активну функцію автоматичного визначення мережевого часу, вони самостійно оновлять дані.

Налаштовувати самотужки потрібно лише механічні годинники, настінні хронометри та побутову техніку без доступу до мережі. Завдяки переходу на зимовий час тривалість сну цієї ночі збільшиться на цілу годину.

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Чому в Україні переводять годинник

Практика сезонного переведення стрілок в Україні має давню історію. Її головна мета полягає у більш ефективному використанні світлового дня та загальній економії електроенергії.

Крім того, переведення годинників допомагає підтримувати єдиний часовий простір із більшістю європейських країн, які також двічі на рік змінюють час, що значно полегшує міжнародну логістику та транспортне сполучення.

Та питання скасування цієї процедури уже роками обговорюється на найвищому державному рівні. Хоча український парламент ухвалював рішення про відмову від регулярного переведення годинників, аби країна залишилася жити за єдиним київським часом, закон так і не набув чинності, бо не має підпису президента.

Тому поки що Україна продовжує функціонувати за старими правилами, здійснюючи як весняні, так і осінні переходи.

Як мінімізувати стрес для організму при переведенні годинника

Хоча перехід на зимовий час дає додаткову годину для відпочинку і загалом переноситься людьми легше за весняний, він усе одно впливає на звичні біоритми.

У перші кілька днів після переведення стрілок людина може відчувати підвищену дратівливість, безпричинну сонливість удень та загальну втому. Фахівці рекомендують починати підготовку до змін за кілька діб до 25 жовтня.

Для цього достатньо щовечора зміщувати час відходу до сну на 15-20 хвилин пізніше. Щоб не порушувати природні процеси відновлення нервової системи, у другій половині дня варто повністю відмовитися від вживання міцної кави та важких для травлення страв. Водночас щоденні тривалі прогулянки на свіжому повітрі допоможуть організму набагато швидше адаптуватися до оновленого графіка.

Новини.LIVE повідомляли, що науковці наголошують, що постійне життя за стандартним зимовим часом значно корисніше для здоров'я, ніж переведення годинників або вічний літній час, оскільки воно найкраще відповідає природним біологічним ритмам людини.

Тим часом синоптики прогнозують, що в понеділок, 19 жовтня, циклон приніс в Україну хмарну та вологу погоду з помірними опадами. Якщо вночі рясні дощі накрили більшість центральних областей, Одещину та Миколаївщину, а на заході обмежилося невеликими опадами, то протягом дня дощова зона поступово переміститься на Лівобережжя країни.