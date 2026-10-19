Когда переводить часы на зимнее время осенью 2026 года

Женщина проверяет время на телефоне. Фото: Новини.LIVE

В ночь с 24 на 25 октября 2026 года состоится традиционный осенний переход на зимнее время. В 04:00 утра время сдвинется на час назад. Несмотря на законодательные инициативы в Украине по отмене этой практики, процедура пока остается в силе, поэтому украинцам придется переводить часы и в этом году.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда именно переводить часы и что делать с техникой

В этом году смена времени традиционно приходится на последние выходные второго осеннего месяца. В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября 2026 года, украинцам нужно перевести время на один час назад в 4:00 утра — именно тогда на циферблатах должно стать 3:00.

Владельцам современных смартфонов, компьютеров, планшетов и смарт-часов не придется ничего делать вручную. Если устройства подключены к интернету и имеют активную функцию автоматического определения сетевого времени, они самостоятельно обновят данные.

Настраивать самостоятельно нужно только механические часы, настенные хронометры и бытовую технику без доступа к сети. Благодаря переходу на зимнее время продолжительность сна этой ночью увеличится на целый час.

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Почему в Украине переводят часы

Практика сезонного перевода стрелок в Украине имеет давнюю историю. Её главная цель заключается в более эффективном использовании светового дня и общей экономии электроэнергии.

Кроме того, перевод часов помогает поддерживать единое временное пространство с большинством европейских стран, которые также дважды в год меняют время, что значительно облегчает международную логистику и транспортное сообщение.

Однако вопрос об отмене этой процедуры уже много лет обсуждается на самом высоком государственном уровне. Хотя украинский парламент принимал решение об отказе от регулярного перевода часов, чтобы страна продолжала жить по единому киевскому времени, закон так и не вступил в силу, поскольку не подписан президентом.

Поэтому пока что Украина продолжает функционировать по старым правилам, осуществляя как весенний, так и осенний переход на летнее и зимнее время.

Как минимизировать стресс для организма при переходе на летнее время

Хотя переход на зимнее время дает дополнительный час для отдыха и в целом переносится людьми легче, чем весенний, он все равно влияет на привычные биоритмы.

В первые несколько дней после перевода стрелок человек может испытывать повышенную раздражительность, беспричинную сонливость днем и общую усталость. Специалисты рекомендуют начинать подготовку к изменениям за несколько суток до 25 октября.

Для этого достаточно каждый вечер сдвигать время отхода ко сну на 15–20 минут позже. Чтобы не нарушать естественные процессы восстановления нервной системы, во второй половине дня стоит полностью отказаться от употребления крепкого кофе и тяжелых для пищеварения блюд. В то же время ежедневные длительные прогулки на свежем воздухе помогут организму гораздо быстрее адаптироваться к новому графику.

Новини.LIVE сообщали, что ученые отмечают: постоянная жизнь по стандартному зимнему времени значительно полезнее для здоровья, чем перевод часов или вечное летнее время, поскольку оно лучше всего соответствует естественным биологическим ритмам человека.

Между тем синоптики прогнозируют, что в понедельник, 19 октября, циклон принес в Украину облачную и влажную погоду с умеренными осадками. Если ночью проливные дожди обрушились на большинство центральных областей, Одесскую и Николаевскую области, а на западе ограничились небольшими осадками, то в течение дня дождевая зона постепенно переместится на Левобережье страны.