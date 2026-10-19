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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив, де в Україні сьогодні будуть дощі

Гідрометцентр попередив, де в Україні сьогодні будуть дощі

Ua ru
19 жовтня 2026 05:10
Прогноз погоди в Україні 19 жовтня - де будуть дощі
Люди під час дощу. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 19 жовтня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно і очікуються помірні дощі. Зокрема вночі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями були значні дощі. Також невеликі дощі пройшли на заході, а вже вдень пройдуть на Лівобережжі.

Про це у неділю, 18 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 19 жовтня

Погода в Україні 19 жовтня 2026 року
Карта "Погода в Україні 19 жовтня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-східний, а на сході та південному сході країни південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, вдень очікується +13...+18 °С. В західних областях вночі +5...+10 °С, вдень +8...+13 °С.

Температура в Україні вдень 19 жовтня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 19 жовтня 2026 року

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі пройшов помірний, вдень очікується невеликий дощ.

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Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +9...+14 °С, вдень очікується +13...+18 °С.

Тим часом у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Після переходу світанок за годинником настане раніше, однак і вечоріти почне швидше. Упродовж наступних тижнів тривалість світлового дня й надалі поступово зменшуватиметься.

Також ми писали, що за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні 2026 року температура повітря в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму, однак протягом місяця очікуються різкі похолодання. У другій половині осені можливі нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат прогнозують перший сніг.

погода Укргідрометцентр синоптик дощ прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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