Прогноз погоды в Украине на 19 октября — где пройдут дожди

Люди во время дождя. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на понедельник, 19 октября. В этот день будет облачно, ожидаются умеренные дожди. В частности, ночью в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами шли сильные дожди. Также небольшие дожди прошли на западе, а уже днем пройдут на Левобережье.

Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 19 октября

Карта «Погода в Украине 19 октября 2026 года» от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть северо-восточный ветер, а на востоке и юго-востоке страны — южный со скоростью 7–12 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С, днем ожидается +13...+18 °С. В западных областях ночью +5...+10 °С, днём +8...+13 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 19 октября 2026 года

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью прошел умеренный дождь, днем ожидается небольшой дождь.

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Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью составила +9…+14 °С, днём ожидается +13…+18 °С.

Между тем в Киеве ночью +11...+13 °С, днем +15...+17 °С.

Как писали «Новости.LIVE», в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов нужно перевести на час назад. После перехода рассвет по часам наступит раньше, однако и темнеть начнет раньше. В течение следующих недель продолжительность светового дня будет и дальше постепенно сокращаться.

Также мы писали, что, согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре 2026 года температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине осени возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат прогнозируют первый снег.