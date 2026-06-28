Українські зірки привітали з Днем Конституції

Український співак Павло Зібров. Фото: Новини.LIVE

Відомі українські виконавці під час концерту "Музична платформа" поділилися з українцями привітаннями з нагоди Дня Конституції. Артист також згадали, що вони пам'ятають з норм Основного Закону.

Про це українські зірки сказали в ексклюзивному коментарі журналістам Новини.LIVE.

Вітання українських зірок із Днем Конституції

Співачка Світлана Тарабарова подякувала Богу, що український День Конституції існує.

"Якби ми здалися, його би не було. Давайте цінувати це", — зазначила вона.

Співак Іво Бобул наголосив, що для нього Конституція це — статут України.

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"Статут для людей, права людини, права держави, яким повинні користуватися всі, від президента до громадянина України", — заявив він.

Співачка Ауріка Ротару приєдналася до привітань: "Я від щирого серця вітаю всіх українців зі святом. Бажаю благополуччя, любові, добра, затишку і, звичайно, миру. Мирного неба всім нам!".

А співак Павло Зібров заявив, що він дотримується Конституції.

"Це основний закон нашої держави і тому потрібно його дотримувати всім, з малку до самих-самих верхів", — підкреслив він.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції. Саме 30 років тому, 28 червня 1996 року після так званої "конституційної ночі" у Верховній Раді було ухвалено текст Конституції. Документ став фундаментом української державності, закріпивши суверенітет, права громадян та демократичний устрій країни.

Також ми писали, що лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк зізнався, що його найбільше бажання — закінчення війни та припинення російських атак. Співак заявив, що нещодавно переглядав текст Конституції, і запам'ятав, що основним носієм влади в Україні є народ.