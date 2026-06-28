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Головна Новини дня Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 11:55
Президент звернувся до громадян у День Конституції
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Сьогодні Україна відзначає День Конституції — державне свято, присвячене ухваленню Основного Закону, який було прийнято 30 років тому. Документ закріпив базові принципи державності, права і свободи громадян, а також визначив стратегічний курс України на незалежність і демократію.

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом, передає Новини.LIVE.

Президент звернувся до громадян у День Конституції

Глава держави підкреслив, що Конституція залишається живим документом, який щодня втілюється через дії громадян.

"Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України українці наповнюють сторінки нашої Конституції життям", — зазначив Зеленський

За його словами, саме люди є головною силою держави, адже щоденно формують зміст Основного Закону та пишуть нові сторінки історії України. Зеленський наголосив, що Україна залишається суверенною, самостійною, демократичною, правовою, європейською, мирною та незалежною державою.

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На завершення президент подякував усім, хто захищає й покращує країну.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов виступив зі зверненням з нагоди Дня Конституції України. Він наголосив на ключовій ролі Основного Закону як основи державності та безпеки країни, який діє вже 30 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна відзначає День Конституції — річницю ухвалення Основного Закону, що відбулася 28 червня 1996 року після так званої "конституційної ночі" у Верховній Раді. Документ став фундаментом української державності, закріпивши суверенітет, права громадян та демократичний устрій країни.

Володимир Зеленський День Конституції Україна
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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