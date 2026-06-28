Буданов привітав з Днем Конституції України

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

У неділю, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції, яка є основним законом держави вже три десятиліття. З цієї нагоди пролунало звернення керівника Офісу президента Кирила Буданова. Він наголосив на значенні Конституції як основи безпеки та державності.

Про це інформує Новини.LIVE.

Буданов звернувся до українців у День Конституції

У День Конституції України керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до громадян із привітанням. У своєму зверненні він підкреслив, що Основний Закон за роки незалежності став не лише правовою основою держави, а й важливим елементом її стійкості та безпеки.

Буданов наголосив на ролі єдності суспільства та людей, які щоденно працюють задля захисту країни. За його словами, саме людяність, відповідальність і готовність діяти стали ключовими складовими сили України у воєнний час.

Окремо він підкреслив, що шлях України за ці 30 років — це перетворення Конституції на реальний фундамент державної оборони та незалежності.

Читайте також:

"Тридцять років тому створено Основний Закон України, за яким ми живемо донині. Сьогодні Конституція — це наш безпековий устрій.

Наша сила в єдності і в людях, для яких демократія є не просто словом, а способом виживання. Ми довели: коли під загрозою існування нації, саме людяність стає нашою головною зброєю. Ми воюємо за право бути собою.

За ці три десятиліття Україна пройшла шлях до Конституції як реального фундаменту оборони. Ми стали міцнішими", — зазначив Буданов.

Скриншот повідомлення Кирила Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна навіть під час повномасштабної війни зберігає роботу демократичних інституцій. За його словами, це є прикладом так званої оборонної демократії, коли свободи та права громадян захищаються навіть в умовах гібридного воєнного стану. Він наголосив, що майбутнє та сила України залежать від самих українців і їхньої здатності бути сильними та конкурентними.

Новини.LIVE також писали, що раніше Буданов заявляв, що Україна має готуватися до різних сценаріїв майбутніх відносин із Росією після завершення війни. За його словами, РФ у будь-якому випадку залишатиметься сусідом, тому до цього потрібно бути готовими. Водночас він наголосив, що зараз пріоритетом є завершення бойових дій, а не обговорення майбутніх моделей взаємодії.