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Главная Новости дня Это наша система безопасности: Буданов обратился к гражданам в День Конституции

Это наша система безопасности: Буданов обратился к гражданам в День Конституции

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Дата публикации 28 июня 2026 09:59
Буданов поздравил с Днём Конституции Украины
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В воскресенье, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции, которая уже три десятилетия является основным законом государства. По этому случаю с обращением выступил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он подчеркнул значение Конституции как основы безопасности и государственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Буданов обратился к украинцам в День Конституции

В День Конституции Украины глава Офиса президента Кирилл Буданов обратился к гражданам с поздравлением. В своем обращении он подчеркнул, что Основной Закон за годы независимости стал не только правовой основой государства, но и важным элементом его устойчивости и безопасности.

Буданов подчеркнул роль единства общества и людей, которые ежедневно работают ради защиты страны. По его словам, именно человечность, ответственность и готовность действовать стали ключевыми составляющими силы Украины в военное время.

Отдельно он подчеркнул, что путь Украины за эти 30 лет — это превращение Конституции в реальный фундамент государственной обороны и независимости.

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"Тридцать лет назад был принят Основной Закон Украины, по которому мы живем по сей день. Сегодня Конституция — это наша система безопасности.

Наша сила — в единстве и в людях, для которых демократия — не просто слово, а способ выживания. Мы доказали: когда под угрозой находится само существование нации, именно человечность становится нашим главным оружием. Мы воюем за право быть собой.

За эти три десятилетия Украина прошла путь к Конституции как реальному фундаменту обороны. Мы стали сильнее", — отметил Буданов.

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Скриншот сообщения Кирилла Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что Украина даже во время полномасштабной войны сохраняет работу демократических институтов. По его словам, это является примером так называемой оборонной демократии, когда свободы и права граждан защищаются даже в условиях гибридного военного положения. Он подчеркнул, что будущее и сила Украины зависят от самих украинцев и их способности быть сильными и конкурентоспособными.

Новини.LIVE также писали, что ранее Буданов заявлял, что Украина должна готовиться к различным сценариям будущих отношений с Россией после завершения войны. По его словам, РФ в любом случае останется соседом, поэтому к этому нужно быть готовыми. В то же время он подчеркнул, что сейчас приоритетом является завершение боевых действий, а не обсуждение будущих моделей взаимодействия.

День Конституции Украина Кирилл Буданов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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