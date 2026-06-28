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Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 11:55
Президент обратился к гражданам в День Конституции
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сегодня Украина отмечает День Конституции — государственный праздник, посвященный принятию Основного закона, который был основан 30 лет назад. Документ закрепил базовые принципы государственности, права и свободы граждан, а также определил стратегический курс Украины на независимость и демократию.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником, передает Новини.LIVE.

Президент обратился к гражданам в День Конституции

Глава государства подчеркнул, что Конституция остается живым документом, который ежедневно воплощается в жизнь благодаря действиям граждан.

"Своим примером, своими делами, своим трудом и борьбой ради Украины украинцы наполняют страницы нашей Конституции жизнью", — отметил Зеленский

По его словам, именно люди являются главной силой государства, ведь ежедневно формируют содержание Основного закона и пишут новые страницы истории Украины. Зеленский подчеркнул, что Украина остается суверенным, самостоятельным, демократическим, правовым, европейским, мирным и независимым государством.

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В конце президент поблагодарил всех, кто защищает и улучшает страну.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов выступил с обращением по случаю Дня Конституции Украины. Он отметил ключевую роль Основного Закона как основы государственности и безопасности страны, который действует уже 30 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина отмечает День Конституции — годовщину принятия Основного Закона, состоявшуюся 28 июня 1996 года после так называемой "конституционной ночи" в Верховной Раде. Документ стал фундаментом украинской государственности, закрепив суверенитет, права граждан и демократическое устройство страны.

Владимир Зеленский День Конституции Украина
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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