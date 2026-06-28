После голосования в Раде 28 июня 1996 года одного из авторов Конституции, депутата Михаила Сироту, поднимают на руки. Фото: Укрінформ

В воскресенье, 28 июня, Украина отмечает День Конституции — один из главных государственных праздников. Именно в этот день в 1996 году страна получила свой Основной закон, над которым работали почти пять лет. Конституцию приняли после бессонной "конституционной ночи", ставшей одной из важнейших страниц современной истории Украины.

Новини.LIVE рассказывают, как 28 июня 1996 года Украина написала новую страницу своей истории.

Пять лет поиска компромисса

После провозглашения независимости в 1991 году Украина фактически жила по Конституции УССР 1978 года, в которую лишь вносили многочисленные изменения. Для молодого государства это было временным решением, ведь документ создавался совсем для другой политической системы.

Работа над новой Конституцией началась практически сразу после провозглашения независимости. За пять лет было подготовлено несколько вариантов документа, созданы специальные комиссии и проведены сотни заседаний. Политики спорили буквально за каждую формулировку — от распределения власти между президентом и парламентом до статуса государственного языка, права частной собственности и административного устройства страны.

Времени оставалось всё меньше. Отсутствие собственной Конституции негативно сказывалось как на внутренней политике, так и на международном авторитете Украины.

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"Конституционная ночь", которую помнят до сих пор

27 июня 1996 года депутаты Верховной Рады начали заседание, которое длилось почти 24 часа без перерыва. За это время парламентарии рассмотрели тысячи поправок, многие из которых вызывали острые споры.

Дискуссии велись вокруг статуса украинского языка, государственной символики, формы собственности, местного самоуправления, полномочий президента, парламента и правительства. Атмосфера была настолько напряженной, что депутаты работали всю ночь, практически не покидая сессионного зала.

В 9:18 утра 28 июня документ был поставлен на окончательное голосование. "За" проголосовали 315 народных депутатов — больше, чем необходимые 300 голосов. В этот момент Украина обрела свою Конституцию. Именно поэтому заседание вошло в историю как "конституционная ночь".

Исторический момент принятия Конституции Украины в Верховной Раде 28 июня 1996 года. Фото: Укрінформ

Что определяет Конституция

Конституция — это не просто сборник законов. Она определяет правила существования всего государства. В документе закреплено, что Украина является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством.

Именно Конституция определяет, как формируется власть, каковы полномочия президента, Верховной Рады, Кабинета министров и судов, а также гарантирует права и свободы граждан. В ней также закреплены государственные символы — флаг, герб и гимн Украины, статус украинского языка как государственного, принцип территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Интересные факты, о которых знают не все

День Конституции — единственный государственный праздник, который прямо закреплён в самой Конституции. Украина стала последней среди бывших республик СССР, принявшей собственный Основной Закон после обретения независимости.

Во время исторического заседания депутаты работали почти без отдыха около суток, а окончательный текст Конституции утверждали буквально статья за статьёй.

Первая Конституция Украины. Фото: пресс-служба Рады

Сегодня Конституция состоит из преамбулы, 15 разделов, 161 статьи и Переходных положений. С момента принятия в Основной Закон неоднократно вносились изменения. Наиболее масштабные касались судебной реформы, децентрализации, баланса полномочий между органами власти, а также закрепления стратегического курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Конституция во время войны

Полномасштабная война придала многим статьям Конституции особое значение. Именно она гарантирует суверенитет государства, права человека, свободу слова, территориальную целостность и демократический строй — принципы, которые Украина сегодня защищает не только юридически, но и с оружием в руках.

Несмотря на действие военного положения, Конституция продолжает оставаться фундаментом функционирования государства. Закон позволяет временно ограничивать отдельные права в условиях войны, однако ключевые конституционные принципы остаются неизменными.

За почти три десятилетия Конституция стала не только юридическим документом, но и символом украинской государственности. Она пережила политические кризисы, революции, смену власти и полномасштабную войну, оставаясь основой правовой системы страны.

Именно поэтому 28 июня — это не просто годовщина принятия Основного Закона. Это напоминание о том, что независимость государства невозможна без верховенства права, а права и свободы, записанные в Конституции, нуждаются не только в гарантиях на бумаге, но и в ежедневной защите.

Как писали Новини.LIVE, недавно Рада ввела в Украине новый праздник. 27 мая будут отмечать День украинской музыки. Он будет отмечаться ежегодно в третью субботу сентября.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский готовит послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Он поручил подготовить его рабочей группе. Её возглавил глава ОП Кирилл Буданов.