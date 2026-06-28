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Главная Новости дня Зибров, Ротару и Бобул поздравили украинцев с Днём Конституции

Зибров, Ротару и Бобул поздравили украинцев с Днём Конституции

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 16:56
Украинские звезды поздравили с Днём Конституции
Украинский певец Павел Зибров. Фото: Новини.LIVE

Известные украинские исполнители во время концерта «Музыкальная платформа» поздравили украинцев с Днём Конституции. Артисты также рассказали, что они помнят из положений Основного закона.

Об этом украинские звезды рассказали в эксклюзивном комментарии журналистам Новини.LIVE.

Поздравления украинских звезд с Днем Конституции

Певица Светлана Тарабарова поблагодарила Бога за то, что украинский День Конституции существует.

"Если бы мы сдались, его бы не было. Давайте ценить это", — отметила она.

Певец Иво Бобул подчеркнул, что для него Конституция — это устав Украины.

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"Устав для людей, права человека, права государства, которыми должны пользоваться все, от президента до гражданина Украины", — заявил он.

Певица Аурика Ротару присоединилась к поздравлениям: "Я от всего сердца поздравляю всех украинцев с праздником. Желаю благополучия, любви, добра, уюта и, конечно, мира. Мирного неба всем нам!".

А певец Павел Зибров заявил, что он соблюдает Конституцию.

"Это основной закон нашего государства, и поэтому его должны соблюдать все — от малышей до самых-самых верхов", — подчеркнул он.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днём Конституции. Именно 30 лет назад, 28 июня 1996 года, после так называемой «конституционной ночи» в Верховной Раде был принят текст Конституции. Документ стал фундаментом украинской государственности, закрепив суверенитет, права граждан и демократический строй страны.

Также мы писали, что лидер группы «ТИК» Виктор Бронюк признался, что его самое большое желание — окончание войны и прекращение российских атак. Певец заявил, что недавно перечитал текст Конституции и запомнил, что основным носителем власти в Украине является народ.

Павел Зибров День Конституции Иво Бобул
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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