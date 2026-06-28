Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лідер гурту "ТІК" назвав своє головне бажання у День Конституції

Лідер гурту "ТІК" назвав своє головне бажання у День Конституції

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 12:33
Що сказав лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк у День Конституції України
Віктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк під час концерту "Музична платформа" поділився своїми думками про День Конституції України та звернувся до українців із побажанням. Артист також згадав одну з ключових норм Основного Закону.

Про це він розповів у коментарі журналістам Новини.LIVE.

Що сказав Бронюк про Конституцію

На запитання, що він пам'ятає з Конституції України, співак відповів, що нещодавно переглядав її текст. За словами Бронюка, він пам'ятає, що основним носієм влади в Україні є народ.

"Перечитував давненько, а переглядав недавно. Пам'ятаю, що основним носієм влади в Україні є народ. Пам'ятайте про це", — сказав артист.

Побажання українцям

Також журналісти поцікавилися, що Бронюк хотів би побажати українцям у День Конституції. Артист зізнався, що його найбільше бажання — закінчення війни та припинення російських атак.

Читайте також:

"Я, напевно, не буду оригінальним. Я хочу, щоб в цей день сталося диво, і виздихали всі мо*калі, і перестали на нас кидати ракети", — заявив Бронюк.

Після цього співак емоційно продовжив свою думку та використав нецензурну лексику, говорячи про столицю Росії.

"А Москву щоб залило гі*ном по саму кремлівську зірку", — додав артист.

Новини.LIVE повідомляли, що у суботу, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції — державне свято, присвячене ухваленню Основного Закону країни. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада після багатогодинного безперервного засідання ухвалила Конституцію України, над якою працювали майже п'ять років. Та історична "конституційна ніч" стала однією з найважливіших подій у становленні української державності.

Новини.LIVE інформували, що 28 червня Україна відзначає День Конституції, з цієї нагоди начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов звернувся до українців. Він підкреслив значення Конституції для захисту державності, прав і свобод громадян.

День Конституції Віктор Бронюк війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації