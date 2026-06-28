Що сказав лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк у День Конституції України

Віктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк під час концерту "Музична платформа" поділився своїми думками про День Конституції України та звернувся до українців із побажанням. Артист також згадав одну з ключових норм Основного Закону.

Про це він розповів у коментарі журналістам Новини.LIVE.

Що сказав Бронюк про Конституцію

На запитання, що він пам'ятає з Конституції України, співак відповів, що нещодавно переглядав її текст. За словами Бронюка, він пам'ятає, що основним носієм влади в Україні є народ.

"Перечитував давненько, а переглядав недавно. Пам'ятаю, що основним носієм влади в Україні є народ. Пам'ятайте про це", — сказав артист.

Побажання українцям

Також журналісти поцікавилися, що Бронюк хотів би побажати українцям у День Конституції. Артист зізнався, що його найбільше бажання — закінчення війни та припинення російських атак.

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"Я, напевно, не буду оригінальним. Я хочу, щоб в цей день сталося диво, і виздихали всі мо*калі, і перестали на нас кидати ракети", — заявив Бронюк.

Після цього співак емоційно продовжив свою думку та використав нецензурну лексику, говорячи про столицю Росії.

"А Москву щоб залило гі*ном по саму кремлівську зірку", — додав артист.

Новини.LIVE повідомляли, що у суботу, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції — державне свято, присвячене ухваленню Основного Закону країни. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада після багатогодинного безперервного засідання ухвалила Конституцію України, над якою працювали майже п'ять років. Та історична "конституційна ніч" стала однією з найважливіших подій у становленні української державності.

Новини.LIVE інформували, що 28 червня Україна відзначає День Конституції, з цієї нагоди начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов звернувся до українців. Він підкреслив значення Конституції для захисту державності, прав і свобод громадян.