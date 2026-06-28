Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лидер группы "ТИК" назвал свое главное желание в День Конституции

Лидер группы "ТИК" назвал свое главное желание в День Конституции

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 12:33
Что сказал лидер группы «ТИК» Виктор Бронюк в День Конституции Украины
Виктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк во время концерта "Музыкальная платформа" поделился своими мыслями о Дне Конституции Украины и обратился к украинцам с пожеланием. Артист также упомянул одну из ключевых норм Основного закона.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам Новини.LIVE.

Что сказал Бронюк о Конституции

На вопрос, что он помнит из Конституции Украины, певец ответил, что недавно перечитывал ее текст. По словам Бронюка, он помнит, что основным носителем власти в Украине является народ.

"Перечитывал давным-давно, а просматривал недавно. Помню, что основным носителем власти в Украине является народ. Помните об этом", — сказал артист.

Пожелания украинцам

Также журналисты поинтересовались, что Бронюк хотел бы пожелать украинцам в День Конституции. Артист признался, что его самое большое желание —окончание войны и прекращение российских атак.

Читайте также:

"Я, наверное, не буду оригинальным. Я хочу, чтобы в этот день произошло чудо, и все мо*кали исчезли, и перестали бросать в нас ракеты", — заявил Бронюк.

После этого певец эмоционально продолжил свою мысль и использовал нецензурную лексику, говоря о столице России.

"А Москву чтобы затопило го*ном по самую кремлевскую звезду", — добавил артист.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции — государственный праздник, посвященный принятию Основного закона страны. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многочасового непрерывного заседания приняла Конституцию Украины, над которой работали почти пять лет. Та историческая "конституционная ночь" стала одним из важнейших событий в становлении украинской государственности.

Новини.LIVE сообщали, что 28 июня Украина отмечает День Конституции, по этому случаю начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обратился к украинцам. Он подчеркнул значение Конституции для защиты государственности, прав и свобод граждан.

День Конституции Виктор Бронюк война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации