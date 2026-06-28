Что сказал лидер группы «ТИК» Виктор Бронюк в День Конституции Украины

Виктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк во время концерта "Музыкальная платформа" поделился своими мыслями о Дне Конституции Украины и обратился к украинцам с пожеланием. Артист также упомянул одну из ключевых норм Основного закона.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам Новини.LIVE.

Что сказал Бронюк о Конституции

На вопрос, что он помнит из Конституции Украины, певец ответил, что недавно перечитывал ее текст. По словам Бронюка, он помнит, что основным носителем власти в Украине является народ.

"Перечитывал давным-давно, а просматривал недавно. Помню, что основным носителем власти в Украине является народ. Помните об этом", — сказал артист.

Пожелания украинцам

Также журналисты поинтересовались, что Бронюк хотел бы пожелать украинцам в День Конституции. Артист признался, что его самое большое желание —окончание войны и прекращение российских атак.

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"Я, наверное, не буду оригинальным. Я хочу, чтобы в этот день произошло чудо, и все мо*кали исчезли, и перестали бросать в нас ракеты", — заявил Бронюк.

После этого певец эмоционально продолжил свою мысль и использовал нецензурную лексику, говоря о столице России.

"А Москву чтобы затопило го*ном по самую кремлевскую звезду", — добавил артист.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции — государственный праздник, посвященный принятию Основного закона страны. Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада после многочасового непрерывного заседания приняла Конституцию Украины, над которой работали почти пять лет. Та историческая "конституционная ночь" стала одним из важнейших событий в становлении украинской государственности.

Новини.LIVE сообщали, что 28 июня Украина отмечает День Конституции, по этому случаю начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обратился к украинцам. Он подчеркнул значение Конституции для защиты государственности, прав и свобод граждан.