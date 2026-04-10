Зібрав докупи Верховну Раду: Гетманцев про роботу Арахамії

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Верховна Рада України відновила повноцінну роботу після періоду внутрішніх суперечок. Вирішальну роль у цьому процесі відіграв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Депутатам вдалося об’єднатися навколо ухвалення ключових рішень.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

Гетманцев про роль Арахамії у відновленні роботи Ради

За словами Данила Гетманцева, протягом тижня Давид Арахамія проводив активну роботу з депутатами, переконуючи їх зосередитися на ухваленні важливих для держави рішень, а не на політичній конкуренції.

У результаті парламент зміг консолідуватися та повернутися до ефективної роботи.

"Верховну Раду зібрали докупи. Тут я хочу відзначити Давида Арахамії, голову нашої фракції "Монобільшості", який провів достатньо серйозну роботу протягом попереднього тижня для того, аби переконати депутатів, що сьогодні не час займатися політиканством, не час дивитися на якісь свої рейтинги, не час взагалі розслаблюватися та займатися якимись справами відмінними від державництва.

І, власне, йому це вдалося, він зібрав докупи і фракцію, і, власне, і Верховну Раду зібрав, бо нам допомагали приймати ті рішення, які ми прийняли, і інші фракції також", — розповів Гетманцев.

Зокрема, він зазначив, що народні депутати підтримали низку рішень у межах програми Ukraine Facility, а також проголосували два з чотирьох необхідних законопроєктів для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Крім того, Верховна Рада ухвалила закон щодо військового збору, який діятиме протягом трьох років після завершення воєнного стану.

Гетманцев також зауважив, що до ухвалення рішень долучилися представники різних фракцій, що дозволило забезпечити необхідну кількість голосів у сесійній залі.

Новини.LIVE інформували, що Верховна Рада активізувала законотворчу роботу та повернулася до ухвалення важливих для держави рішень. Однією з ключових причин цього називають зміну підходів у взаємодії між владою та парламентом. Новий формат комунікації, запропонований Кирилом Будановим, суттєво вплинув на роботу Ради.

Новини.LIVE також писали, що парламентську кризу в Україні вдалося подолати завдяки налагодженій комунікації між владою та народними депутатами. Це також допомогло уникнути ризиків фінансової нестабільності. Таку оцінку висловив політичний експерт Віктор Таран, відзначивши роль Кирила Буданова у цьому процесі.