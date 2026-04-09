Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завдяки комунікації Буданова парламентську кризу подолано: експерт

Завдяки комунікації Буданова парламентську кризу подолано: експерт

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 19:23
Завдяки комунікації Буданова парламентську кризу подолано: експерт
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Завдяки комунікації Кирила Буданова на чолі Офісу президента із народними депутатами парламентську кризу в Україні подолано. Також ліквідовано загрозу фінансової нестабільності. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив політичний експерт і блогер Віктор Таран.

У парламенті подолали кризу завдяки Буданову

"Зараз я буду говорити про Раду, а точніше про співпрацю парламенту з очільником ОП генералом Будановим. Перше, що кидається у вічі — це спілкування Буданова з парламентарями. Воно настільки контрастує зі стилем попереднього очільника Офісу Президента, що депутати наповнились суб’єктністю і, здається, згадали про свою відповідальність за долю країни. Відтак стиль комунікації Буданова дає результат: гостра криза в парламенті, яка могла провалити всі наші зобов’язання перед МВФ та Світовим банком і спровокувати фінансову нестабільність — подолана", — констатував Таран.

Експерт зазначив: з’явився "дорослий у кімнаті", який не тільки може прорахувати загрози і дії на три кроки вперед, а й має витримку та повагу, щоб прокомунікувати це спокійно та цивілізовано.

При цьому навіть самі депутати визнають, що стиль діалогу змінився кардинально. Так, один з депутатів монобільшості, якого цитує BBC, підкреслює, що тепер ніхто нікого не ламає через коліно: "Це чи не вперше, коли нам не роздають команди чи розмовляють у стилі "А я вам сказав!", а намагаються вести діалог. Ставлю на те, що саме завдяки відсутності у Буданова бажання ламати усіх через коліно, за кілька місяців він стане тим, хто ефективно вирішуватиме багато складних питань".

Дивно, продовжив політолог, що народним обранцям треба нагадувати про їхню суб’єктність і "підганяти" їх до потрібних дій для сталого функціонування країни, але вже як є.

"Думаю, що Буданов, враховуючи його досвід розвідника, як ніхто інший може донести важливість брати на себе відповідальність і ризики дестабілізації країни, зокрема фінансової, коли країна воює за право існувати. Можливо, цей бекграунд генерала Буданова і дозволить вибудувати ефективну, в першу чергу для країни, взаємодію між Офісом та парламентом. Зрозуміло, що кожен хоче відчувати себе потрібним, але одна справа, коли це підкріплюється "конвертами", інша — коли людина отримує достатньо інформації і уваги, щоб прийняти рішення самостійно", — зазначив експерт.

І, схоже, це реально працює: "Це дуже важливо, що Офіс президента так глибоко спілкується з парламентом. Тобто мається на увазі, не спускає якісь задачі або директиви, а просто розбирається, ставить питання. Це голова Офісу президента робить. І це виключно позитивно характеризує такий підхід, тому що видно, що людина хоче знайти результат", — коментує зустріч з парламентарями депутат з монобільшості Олексій Мовчан.

"Багато говорили про те, що Буданов сконцентрований на зовнішньому треку і не торкається внутрішніх питань. Але ця ситуація з парламентською кризою показала, як він вибудовує роботу всередині країни. І це виглядає досить оптимістично. Комунікація, пояснення, діалог замість тиску, повага до співрозмовника, наділяючи його суб’єктністю, а з нею — і відповідальністю", — резюмував Віктор Таран.

Як повідомляє Новини.LIVE, 6 квітня Буданов зустрівся з головами комітетів Верховної Ради. Основною темою стала координація дій та забезпечення підтримки ключових законопроєктів, зокрема тих, що пов'язані з міжнародними зобов'язаннями України.

Також ми писали, що нардепи досягли домовленості щодо трьох ключових податкових проєктів. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування доходів із цифрових платформ, а також посилок.

Верховна Рада Кирило Буданов криза
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації