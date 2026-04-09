Завдяки комунікації Буданова парламентську кризу подолано: експерт

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Завдяки комунікації Кирила Буданова на чолі Офісу президента із народними депутатами парламентську кризу в Україні подолано. Також ліквідовано загрозу фінансової нестабільності.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив політичний експерт і блогер Віктор Таран.

У парламенті подолали кризу завдяки Буданову

"Зараз я буду говорити про Раду, а точніше про співпрацю парламенту з очільником ОП генералом Будановим. Перше, що кидається у вічі — це спілкування Буданова з парламентарями. Воно настільки контрастує зі стилем попереднього очільника Офісу Президента, що депутати наповнились суб’єктністю і, здається, згадали про свою відповідальність за долю країни. Відтак стиль комунікації Буданова дає результат: гостра криза в парламенті, яка могла провалити всі наші зобов’язання перед МВФ та Світовим банком і спровокувати фінансову нестабільність — подолана", — констатував Таран.

Експерт зазначив: з’явився "дорослий у кімнаті", який не тільки може прорахувати загрози і дії на три кроки вперед, а й має витримку та повагу, щоб прокомунікувати це спокійно та цивілізовано.

При цьому навіть самі депутати визнають, що стиль діалогу змінився кардинально. Так, один з депутатів монобільшості, якого цитує BBC, підкреслює, що тепер ніхто нікого не ламає через коліно: "Це чи не вперше, коли нам не роздають команди чи розмовляють у стилі "А я вам сказав!", а намагаються вести діалог. Ставлю на те, що саме завдяки відсутності у Буданова бажання ламати усіх через коліно, за кілька місяців він стане тим, хто ефективно вирішуватиме багато складних питань".

Дивно, продовжив політолог, що народним обранцям треба нагадувати про їхню суб’єктність і "підганяти" їх до потрібних дій для сталого функціонування країни, але вже як є.

"Думаю, що Буданов, враховуючи його досвід розвідника, як ніхто інший може донести важливість брати на себе відповідальність і ризики дестабілізації країни, зокрема фінансової, коли країна воює за право існувати. Можливо, цей бекграунд генерала Буданова і дозволить вибудувати ефективну, в першу чергу для країни, взаємодію між Офісом та парламентом. Зрозуміло, що кожен хоче відчувати себе потрібним, але одна справа, коли це підкріплюється "конвертами", інша — коли людина отримує достатньо інформації і уваги, щоб прийняти рішення самостійно", — зазначив експерт.

І, схоже, це реально працює: "Це дуже важливо, що Офіс президента так глибоко спілкується з парламентом. Тобто мається на увазі, не спускає якісь задачі або директиви, а просто розбирається, ставить питання. Це голова Офісу президента робить. І це виключно позитивно характеризує такий підхід, тому що видно, що людина хоче знайти результат", — коментує зустріч з парламентарями депутат з монобільшості Олексій Мовчан.

"Багато говорили про те, що Буданов сконцентрований на зовнішньому треку і не торкається внутрішніх питань. Але ця ситуація з парламентською кризою показала, як він вибудовує роботу всередині країни. І це виглядає досить оптимістично. Комунікація, пояснення, діалог замість тиску, повага до співрозмовника, наділяючи його суб’єктністю, а з нею — і відповідальністю", — резюмував Віктор Таран.

Як повідомляє Новини.LIVE, 6 квітня Буданов зустрівся з головами комітетів Верховної Ради. Основною темою стала координація дій та забезпечення підтримки ключових законопроєктів, зокрема тих, що пов'язані з міжнародними зобов'язаннями України.

Також ми писали, що нардепи досягли домовленості щодо трьох ключових податкових проєктів. Йдеться про продовження військового збору, оподаткування доходів із цифрових платформ, а також посилок.