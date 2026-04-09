Благодаря коммуникации Буданова парламентский кризис преодолен: эксперт

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Благодаря коммуникации Кирилла Буданова во главе Офиса президента с народными депутатами парламентский кризис в Украине преодолен. Также ликвидирована угроза финансовой нестабильности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил политический эксперт и блогер Виктор Таран.

"Сейчас я буду говорить о Раде, а точнее о сотрудничестве парламента с главой ОП генералом Будановым. Первое, что бросается в глаза — это общение Буданова с парламентариями. Оно настолько контрастирует со стилем предыдущего главы Офиса Президента, что депутаты наполнились субъектностью и, кажется, вспомнили о своей ответственности за судьбу страны. Поэтому стиль коммуникации Буданова дает результат: острый кризис в парламенте, который мог провалить все наши обязательства перед МВФ и Всемирным банком и спровоцировать финансовую нестабильность — преодолен", — констатировал Таран.

Эксперт отметил: появился "взрослый в комнате", который не только может просчитать угрозы и действия на три шага вперед, но и имеет выдержку и уважение, чтобы прокоммуницировать это спокойно и цивилизованно.

При этом даже сами депутаты признают, что стиль диалога изменился кардинально. Так, один из депутатов монобольшинства, которого цитирует BBC, подчеркивает, что теперь никто никого не ломает через колено: "Это едва ли не впервые, когда нам не раздают команды или разговаривают в стиле "А я вам сказал!", а пытаются вести диалог. Ставлю на то, что именно благодаря отсутствию у Буданова желания ломать всех через колено, через несколько месяцев он станет тем, кто будет эффективно решать многие сложные вопросы".

Странно, продолжил политолог, что народным избранникам надо напоминать об их субъектности и "подгонять" их к нужным действиям для устойчивого функционирования страны, но уже как есть.

"Думаю, что Буданов, учитывая его опыт разведчика, как никто другой может донести важность брать на себя ответственность и риски дестабилизации страны, в том числе финансовой, когда страна воюет за право существовать. Возможно, этот бэкграунд генерала Буданова и позволит выстроить эффективное, в первую очередь для страны, взаимодействие между Офисом и парламентом. Понятно, что каждый хочет чувствовать себя нужным, но одно дело, когда это подкрепляется "конвертами", другое — когда человек получает достаточно информации и внимания, чтобы принять решение самостоятельно", — отметил эксперт.

И, похоже, это реально работает: "Это очень важно, что Офис президента так глубоко общается с парламентом. То есть имеется в виду, не спускает какие-то задачи или директивы, а просто разбирается, задает вопросы. Это глава Офиса президента делает. И это исключительно положительно характеризует такой подход, потому что видно, что человек хочет найти результат", — комментирует встречу с парламентариями депутат из монобольшинства Алексей Мовчан.

"Многие говорили о том, что Буданов сконцентрирован на внешнем треке и не касается внутренних вопросов. Но эта ситуация с парламентским кризисом показала, как он выстраивает работу внутри страны. И это выглядит достаточно оптимистично. Коммуникация, объяснения, диалог вместо давления, уважение к собеседнику, наделяя его субъектностью, а с ней — и ответственностью", — резюмировал Виктор Таран.

Как сообщает Новини.LIVE, 6 апреля Буданов встретился с председателями комитетов Верховной Рады. Основной темой стала координация действий и обеспечение поддержки ключевых законопроектов, в частности тех, которые связаны с международными обязательствами Украины.

