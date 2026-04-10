Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Собрал воедино Верховную Раду: Гетманцев о работе Арахамии

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 22:01
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины возобновила полноценную работу после периода внутренних споров. Решающую роль в этом процессе сыграл глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Депутатам удалось объединиться вокруг принятия ключевых решений.

Об этом заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

Гетманцев о роли Арахамии в возобновлении работы Рады

По словам Даниила Гетманцева, в течение недели Давид Арахамия проводил активную работу с депутатами, убеждая их сосредоточиться на принятии важных для государства решений, а не на политической конкуренции.

В результате парламент смог консолидироваться и вернуться к эффективной работе.

"Верховную Раду собрали воедино. Здесь я хочу отметить Давида Арахамии, председателя нашей фракции "Монобольшинства", который провел достаточно серьезную работу в течение предыдущей недели для того, чтобы убедить депутатов, что сегодня не время заниматься политиканством, не время смотреть на какие-то свои рейтинги, не время вообще расслабляться и заниматься какими-то делами отличными от государственничества.

И, собственно, ему это удалось, он собрал воедино и фракцию, и, собственно, и Верховную Раду собрал, потому что нам помогали принимать те решения, которые мы приняли, и другие фракции также", — рассказал Гетманцев.

В частности, он отметил, что народные депутаты поддержали ряд решений в рамках программы Ukraine Facility, а также проголосовали два из четырех необходимых законопроектов для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Кроме того, Верховная Рада приняла закон о военном сборе, который будет действовать в течение трех лет после завершения военного положения.

Гетманцев также отметил, что к принятию решений присоединились представители разных фракций, что позволило обеспечить необходимое количество голосов в сессионном зале.

Новини.LIVE информировали, что Верховная Рада активизировала законотворческую работу и вернулась к принятию важных для государства решений. Одной из ключевых причин этого называют изменение подходов во взаимодействии между властью и парламентом. Новый формат коммуникации, предложенный Кириллом Будановым, существенно повлиял на работу Рады.

Новини.LIVE также писали, что парламентский кризис в Украине удалось преодолеть благодаря налаженной коммуникации между властью и народными депутатами. Это также помогло избежать рисков финансовой нестабильности. Такую оценку высказал политический эксперт Виктор Таран, отметив роль Кирилла Буданова в этом процессе.

Верховная Рада Давид Арахамия Даниил Гетманцев
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации