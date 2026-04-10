Собрал воедино Верховную Раду: Гетманцев о работе Арахамии

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Верховная Рада Украины возобновила полноценную работу после периода внутренних споров. Решающую роль в этом процессе сыграл глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Депутатам удалось объединиться вокруг принятия ключевых решений.

Об этом заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

Гетманцев о роли Арахамии в возобновлении работы Рады

По словам Даниила Гетманцева, в течение недели Давид Арахамия проводил активную работу с депутатами, убеждая их сосредоточиться на принятии важных для государства решений, а не на политической конкуренции.

В результате парламент смог консолидироваться и вернуться к эффективной работе.

"Верховную Раду собрали воедино. Здесь я хочу отметить Давида Арахамии, председателя нашей фракции "Монобольшинства", который провел достаточно серьезную работу в течение предыдущей недели для того, чтобы убедить депутатов, что сегодня не время заниматься политиканством, не время смотреть на какие-то свои рейтинги, не время вообще расслабляться и заниматься какими-то делами отличными от государственничества.

И, собственно, ему это удалось, он собрал воедино и фракцию, и, собственно, и Верховную Раду собрал, потому что нам помогали принимать те решения, которые мы приняли, и другие фракции также", — рассказал Гетманцев.

В частности, он отметил, что народные депутаты поддержали ряд решений в рамках программы Ukraine Facility, а также проголосовали два из четырех необходимых законопроектов для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Кроме того, Верховная Рада приняла закон о военном сборе, который будет действовать в течение трех лет после завершения военного положения.

Гетманцев также отметил, что к принятию решений присоединились представители разных фракций, что позволило обеспечить необходимое количество голосов в сессионном зале.

Новини.LIVE информировали, что Верховная Рада активизировала законотворческую работу и вернулась к принятию важных для государства решений. Одной из ключевых причин этого называют изменение подходов во взаимодействии между властью и парламентом. Новый формат коммуникации, предложенный Кириллом Будановым, существенно повлиял на работу Рады.

Новини.LIVE также писали, что парламентский кризис в Украине удалось преодолеть благодаря налаженной коммуникации между властью и народными депутатами. Это также помогло избежать рисков финансовой нестабильности. Такую оценку высказал политический эксперт Виктор Таран, отметив роль Кирилла Буданова в этом процессе.