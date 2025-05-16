Перші кадри зустрічі України, РФ та Туреччини

З'явилися перші фото зустрічі делегацій України, РФ та Туреччини
У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі відбувається зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Вже з'явилися перші кадри переговорів зі Стамбулу.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини — перші фото
У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі розпочалася зустріч України, Росії та Туреччини. З'явилися перші фото переговорів у Стамбулі.
Очільник МЗС Туреччини сказав, що ця зустріч визначить майбутню зустріч між лідерами двох країн.
#Canlı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’nın açılışında konuşuyor https://t.co/xRl1CkNPhx— AA Canlı (@AACanli) May 16, 2025
Зазначимо, що російська делегація запізнилася на зустріч на 20 хвилин.
Як відомо, Україна і Росія сьогодні проводять перші прямі переговори за три роки.
Раніше Трамп повідомив, коли може відбутися його зустріч з Путіним.
Зауважимо, що представники США не беруть участь у переговорах України та Росії.
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