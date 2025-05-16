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З'явилися перші фото зустрічі делегацій України, РФ та Туреччини

16 травня 2025 13:50
Євтушенко Аліна - редактор
Перші кадри зустрічі України, РФ та Туреччини
Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC
Євтушенко Аліна - редактор

У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі відбувається зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Вже з'явилися перші кадри переговорів зі Стамбулу.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини — перші фото

У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі розпочалася зустріч України, Росії та Туреччини. З'явилися перші фото переговорів у Стамбулі.

Стамбул зустріч
Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC

Очільник МЗС Туреччини сказав, що ця зустріч визначить майбутню зустріч між лідерами двох країн.

Зазначимо, що російська делегація запізнилася на зустріч на 20 хвилин.

Як відомо, Україна і Росія сьогодні проводять перші прямі переговори за три роки.

Стамбул зустріч
Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC
Стамбул зустріч
Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC


Раніше Трамп повідомив, коли може відбутися його зустріч з Путіним.

Зауважимо, що представники США не беруть участь у переговорах України та Росії.

Туреччина переговори Україна війна в Україні Росія
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