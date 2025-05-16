Перші кадри зустрічі України, РФ та Туреччини

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC

У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі відбувається зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Вже з'явилися перші кадри переговорів зі Стамбулу.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини — перші фото

У п'ятницю, 16 травня, в Стамбулі розпочалася зустріч України, Росії та Туреччини. З'явилися перші фото переговорів у Стамбулі.

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC

Очільник МЗС Туреччини сказав, що ця зустріч визначить майбутню зустріч між лідерами двох країн.

#Canlı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’nın açılışında konuşuyor https://t.co/xRl1CkNPhx — AA Canlı (@AACanli) May 16, 2025

Зазначимо, що російська делегація запізнилася на зустріч на 20 хвилин.

Як відомо, Україна і Росія сьогодні проводять перші прямі переговори за три роки.

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC

Зустріч делегацій України, РФ та Туреччини. Фото: BBC



Раніше Трамп повідомив, коли може відбутися його зустріч з Путіним.

Зауважимо, що представники США не беруть участь у переговорах України та Росії.