Первые кадры встречи Украины, РФ и Турции

Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле проходит встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Уже появились первые кадры переговоров из Стамбула.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Встреча делегаций Украины, РФ и Турции — первые фото

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле началась встреча Украины, России и Турции. Появились первые фото переговоров в Стамбуле.

Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC

Глава МИД Турции сказал, что эта встреча определит будущую встречу между лидерами двух стран.

#Canlı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’nın açılışında konuşuyor https://t.co/xRl1CkNPhx — AA Canlı (@AACanli) May 16, 2025

Отметим, что российская делегация опоздала на встречу на 20 минут.

Как известно, Украина и Россия сегодня проводят первые прямые переговоры за три года.

Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC

Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC





Ранее Трамп сообщил, когда может состояться его встреча с Путиным.

Заметим, что представители США не участвуют в переговорах Украины и России.