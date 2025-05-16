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Появились первые фото встречи делегаций Украины, РФ и Турции

16 мая 2025 13:50
Евтушенко Алина - редактор
Первые кадры встречи Украины, РФ и Турции
Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC
Евтушенко Алина - редактор

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле проходит встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Уже появились первые кадры переговоров из Стамбула.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Встреча делегаций Украины, РФ и Турции — первые фото

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле началась встреча Украины, России и Турции. Появились первые фото переговоров в Стамбуле.

Стамбул зустріч
Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC

Глава МИД Турции сказал, что эта встреча определит будущую встречу между лидерами двух стран.

Отметим, что российская делегация опоздала на встречу на 20 минут.

Как известно, Украина и Россия сегодня проводят первые прямые переговоры за три года.

Стамбул зустріч
Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC
Стамбул зустріч
Встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Фото: BBC



Ранее Трамп сообщил, когда может состояться его встреча с Путиным.

Заметим, что представители США не участвуют в переговорах Украины и России.

Турция переговоры Украина война в Украине Россия
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