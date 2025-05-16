Первые кадры встречи Украины, РФ и Турции

Появились первые фото встречи делегаций Украины, РФ и Турции
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле проходит встреча делегаций Украины, РФ и Турции. Уже появились первые кадры переговоров из Стамбула.
Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Встреча делегаций Украины, РФ и Турции — первые фото
В пятницу, 16 мая, в Стамбуле началась встреча Украины, России и Турции. Появились первые фото переговоров в Стамбуле.
Глава МИД Турции сказал, что эта встреча определит будущую встречу между лидерами двух стран.
#Canlı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’nın açılışında konuşuyor https://t.co/xRl1CkNPhx— AA Canlı (@AACanli) May 16, 2025
Отметим, что российская делегация опоздала на встречу на 20 минут.
Как известно, Украина и Россия сегодня проводят первые прямые переговоры за три года.
Ранее Трамп сообщил, когда может состояться его встреча с Путиным.
Заметим, что представители США не участвуют в переговорах Украины и России.
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