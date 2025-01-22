Генерала Галушкіна повторно затримали — відомо нові деталі справи

Юрій Галушкін. Фото: Укрінформ

У справі про прорив кордону в Харківській області виявили нові факти. Через це правоохоронці знову затримали екскомандувача ОТУ "Харків", за якого раніше внесли заставу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у середу, 22 січня.

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Як зазначили в ДБР, екскомандувач ОТУ "Харків" не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності. Своїми діями він сприяв тому, що бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони самовільно залишили поле бою.

Військовий командир мав розвіддані, але проігнорував їх, зазначають в ДБР. Крім того, генерал оцінив наступ росіян "як малоймовірний" та віддавав накази, які не відповідали реальній обстановці. Зрештою це призвело до трагічних подій на фронті.

"Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків", — зазначили в ДБР.

Крім того, через неправильні дії командування, лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня українських військовослужбовців. Тож колишнього командувача ОТУ "Харків" затримали.

Йому оголосять про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 КК України (сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю).

Нагадаємо, за підозрюваного в справі про неналежну оборону на Харківщині бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу. Йдеться про п'ять мільйонів гривень. Наразі не відомо, хто саме це зробив.

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