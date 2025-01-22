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Провалив оборону — генералу Горбенку обрали запобіжний захід

22 січня 2025 19:56
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Генералу Артуру Горбенку обрали запобіжний захід — його підозрюють у неналежній обороні Харківщині
Генерал-лейтенант Артур Горбенко. Фото: lviv.media
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 22 січня, у Києві обрали запобіжний захід генералу-лейтенанту Артуру Горбенку. Його підозрюють у неналежній обороні Харківської області під час російського наступу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Запобіжний захід генералу Горбенку

Суд ухвалив рішення взяти під варту генерала-лейтенанта Горбенка на два місяці з можливістю внесення застави.

Розмір застави для підозрюваного у неналежній обороні Харківської області становить 25 мільйонів гривень.

Артуру Горбенку обрали запобіжний захід
Обрання запобіжного заходу Горбенку. Фото: Суспільне

Нагадаємо, що Служба безпеки України разом з Державним бюро розслідувань затримали генералів, відповідальних за неефективну оборону Харківщини під час наступу російських окупантів у 2024 році. Це призвело до захоплення частини території, де зараз тривають активні бойові дії. Підозрюваними є Юрій Галушкін, Артур Горбенко та Ілля Лапін. Згодом Галушкіну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі п’яти мільйонів гривень.

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