Генералу Артуру Горбенко избрали меру пресечения — его подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины

Генерал-лейтенант Артур Горбенко. Фото: lviv.media

В среду, 22 января, в Киеве избрали меру пресечения генералу-лейтенанту Артуру Горбенко. Его подозревают в ненадлежащей обороне Харьковской области во время российского наступления.

Об этом сообщает Суспільне.

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Суд принял решение взять под стражу генерала-лейтенанта Горбенко на два месяца с возможностью внесения залога.

Размер залога для подозреваемого в ненадлежащей обороне Харьковской области составляет 25 миллионов гривен.

Избрание меры пресечения Горбенко. Фото: Суспільне

Напомним, что Служба безопасности Украины вместе с Государственным бюро расследований задержали генералов, ответственных за неэффективную оборону Харьковщины во время наступления российских оккупантов в 2024 году. Это привело к захвату части территории, где сейчас идут активные боевые действия. Подозреваемыми являются Юрий Галушкин, Артур Горбенко и Илья Лапин. Впоследствии Галушкину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере пяти миллионов гривен.