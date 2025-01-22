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Невдала оборона Харківщини — за генерала Галушкіна внесли заставу

22 січня 2025 16:33
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
За бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу.— його підозрюють у неналежній обороні Харківщини
Генерал Юрій Галушкін. Фото: АрміяInform
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

За підозрюваного в справі про неналежну оборону на Харківщині бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу. Ім'я заставодавця не оприлюднюють.

Про це повідомляє Суспільне у середу, 22 січня.

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Адвокат Юрія Галушкіна, Михайло Величко, наполягав на проведенні відкритого засідання суду та просив відмовити у застосуванні будь-якого запобіжного заходу. Однак суддя частково задовольнила клопотання прокурора та призначила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі п’яти мільйонів гривень.

Згодом стало відомо, що заставу було внесено, проте ім’я заставодавця не оприлюднили.

Адвокат на суді також повідомив, що Галушкін був звільнений із лав Збройних сил України у 2024 році за станом здоров’я. Наразі він працює в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, Служба безпеки разом з Державним бюро розслідування затримали генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківщини під час наступу окупантів у 2024 році. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої. Йдеться про Юрія Галушкіна, Артура Горбенка та Іллю Лапіна.

Також ми писали, що у Харківській області військовий під час відбиття атаки з боку ворожого безпілотника здійснив кілька пострілів у бік іншого військового. Суд розглянув справу.

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