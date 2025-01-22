За бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог — его подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины

Генерал Юрий Галушкин. Фото: АрмияInform

За подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне на Харьковщине бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог. Имя залогодателя не обнародуют.

Об этом сообщает Суспільне в среду, 22 января.

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За Галушкина внесли залог

Адвокат Юрия Галушкина, Михаил Величко, настаивал на проведении открытого заседания суда и просил отказать в применении какого-либо меры пресечения. Однако судья частично удовлетворила ходатайство прокурора и назначила меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере пяти миллионов гривен.

Позже стало известно, что залог был внесен, однако имя поручителя не разглашается.

Адвокат также сообщил на суде, что Галушкин был уволен из рядов Вооруженных сил Украины в 2024 году по состоянию здоровья. В настоящее время он работает в "Укроборонпроме".

Напомним, Служба безопасности вместе с Государственным бюро расследования задержала генералов, ответственных за неудачную оборону Харьковщины во время наступления оккупантов в 2024 году. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас идут ожесточенные бои. Речь идет о Юрии Галушкине, Артуре Горбенко и Илье Лапине.

Также мы писали, что в Харьковской области военный во время отражения атаки со стороны вражеского беспилотника совершил несколько выстрелов в сторону другого военного. Суд рассмотрел дело.