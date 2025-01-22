Генерала Галушкина повторно задержали — известные новые детали дела

Юрий Галушкин. Фото: Укрінформ

В деле о прорыве границы в Харьковской области обнаружили новые факты. Из-за этого правоохранители снова задержали экс-командующего ОТГ "Харьков", за которого ранее внесли залог.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в среду, 22 января.

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Как отметили в ГБР, экс-командующий ОТГ "Харьков" неверно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности. Своими действиями он способствовал тому, что бойцы 125-й отдельной бригады территориальной обороны самовольно оставили поле боя.

Военный командир имел разведданные, но проигнорировал их, отмечают в ГБР. Кроме того, генерал оценил наступление россиян "как маловероятное" и отдавал приказы, которые не соответствовали реальной обстановке. В конце концов это привело к трагическим событиям на фронте.

"Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125-й обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков", — отметили в ГБР.

Кроме того, из-за неправильных действий командования только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня украинских военнослужащих. Поэтому бывшего командующего ОТГ "Харьков" задержали.

Ему объявят о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием).

Напомним, за подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне на Харьковщине бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог. Речь идет о пяти миллионах гривен. Пока неизвестно, кто именно это сделал.

Генералу-лейтенанту Артуру Горбенко избрали меру пресечения. Военного подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления оккупантов.