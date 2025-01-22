Генерала Галушкина повторно задержали — известные новые детали дела

Появились новые детали дела — генерала Галушкина снова задержали
В деле о прорыве границы в Харьковской области обнаружили новые факты. Из-за этого правоохранители снова задержали экс-командующего ОТГ "Харьков", за которого ранее внесли залог.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований в среду, 22 января.
Новые обстоятельства прорыва границы на Харьковщине
Как отметили в ГБР, экс-командующий ОТГ "Харьков" неверно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности. Своими действиями он способствовал тому, что бойцы 125-й отдельной бригады территориальной обороны самовольно оставили поле боя.
Военный командир имел разведданные, но проигнорировал их, отмечают в ГБР. Кроме того, генерал оценил наступление россиян "как маловероятное" и отдавал приказы, которые не соответствовали реальной обстановке. В конце концов это привело к трагическим событиям на фронте.
"Из-за просчетов в командовании и самовольного ухода с занимаемых позиций бойцов и определенных подразделений 125-й обр ТрО была потеряна стратегическая инициатива и враг сумел углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км, что позволило им снова из артиллерии обстреливать Харьков", — отметили в ГБР.
Кроме того, из-за неправильных действий командования только за первые сутки наступления врага были ранены, убиты или пропали без вести почти сотня украинских военнослужащих. Поэтому бывшего командующего ОТГ "Харьков" задержали.
Ему объявят о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины (содействие в самовольном оставлении поля боя или отказ действовать оружием).
Напомним, за подозреваемого в деле о ненадлежащей обороне на Харьковщине бригадного генерала Юрия Галушкина внесли залог. Речь идет о пяти миллионах гривен. Пока неизвестно, кто именно это сделал.
Генералу-лейтенанту Артуру Горбенко избрали меру пресечения. Военного подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления оккупантов.
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