Обстріл Києва 17 червня — перша реакція США

Речниця Держдепу США Теммі Брюс. Фото: Department of State

Російські війська вночі 17 червня завдали масованого удару по Україні, зокрема, по Києву. У США засудили російську атаку та висловили співчуття.

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

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"Нам відомо про удар по Києву. Є багато постраждалих, серед загиблих — громадянин США. Ми рішуче засуджуємо ці дії", — заявила Брюс.

Вона також висловила співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Також речниця Держдепу США додала, що президент Дональд Трамп нещодавно висловив свою чітку позицію щодо ударів по цивільних районах.

"Хочу наголосити, що безпека громадян США за кордоном є нашим найвищим пріоритетом. Ми підтверджуємо смерть громадянина США в Україні та готові надати всю можливу консульську допомогу. З поваги до родини у цей важкий час, ми не можемо надати додаткових подробиць", — сказала Теммі Брюс.

Нагадаємо, раніше Трамп обурив реакцією на російський обстріл Києва. Під час спілкування з журналістами він заявив, що ще не чув про удар.

Крім того, на удар по столиці відреагувала Кая Каллас і назвала його одним з найбільш руйнівних за весь час повномасштабної війни.