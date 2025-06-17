Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Трамп обурив реакцією на російський обстріл Києва — відео arrow

Трамп обурив реакцією на російський обстріл Києва — відео

17 червня 2025 13:49
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Києва 17 червня — Трамп обурив своєю реакцією
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп не зміг прокоментувати чергову масовану атаку Росії на Київ, яка сталася в ніч проти вівторка 17 червня. Під час спілкування з журналістами він заявив, що ще не чув про обстріл.

Відео реакції Трампа опублікували медіа.

Реклама
Читайте також:

Трамп не відреагував на удар РФ по Києву

Журналісти запитали Трампа про його реакцію на ракетний удар по українській столиці. Американський лідер перепитав у представників медіа щодо часу атаки.

Коли йому повідомили, що обстріл був вночі, американський лідер відповів: "Мені потрібно буде це перевірити".

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки багато людей загинуло та отримало поранення.

У зв’язку з трагедією київська міська влада оголосила вівторок, 18 червня, Днем жалоби за загиблими.

США Київ Дональд Трамп обстріли безпілотник ракетний удар
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації