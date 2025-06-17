Обстріл Києва 17 червня — Трамп обурив своєю реакцією

Трамп обурив реакцією на російський обстріл Києва — відео
Президент США Дональд Трамп не зміг прокоментувати чергову масовану атаку Росії на Київ, яка сталася в ніч проти вівторка 17 червня. Під час спілкування з журналістами він заявив, що ще не чув про обстріл.
Відео реакції Трампа опублікували медіа.
Трамп не відреагував на удар РФ по Києву
Журналісти запитали Трампа про його реакцію на ракетний удар по українській столиці. Американський лідер перепитав у представників медіа щодо часу атаки.
Коли йому повідомили, що обстріл був вночі, американський лідер відповів: "Мені потрібно буде це перевірити".
Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки багато людей загинуло та отримало поранення.
У зв’язку з трагедією київська міська влада оголосила вівторок, 18 червня, Днем жалоби за загиблими.
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