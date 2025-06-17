Обстріл Києва 17 червня — Трамп обурив своєю реакцією

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не зміг прокоментувати чергову масовану атаку Росії на Київ, яка сталася в ніч проти вівторка 17 червня. Під час спілкування з журналістами він заявив, що ще не чув про обстріл.

Відео реакції Трампа опублікували медіа.

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Журналісти запитали Трампа про його реакцію на ракетний удар по українській столиці. Американський лідер перепитав у представників медіа щодо часу атаки.

Коли йому повідомили, що обстріл був вночі, американський лідер відповів: "Мені потрібно буде це перевірити".

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки багато людей загинуло та отримало поранення.

У зв’язку з трагедією київська міська влада оголосила вівторок, 18 червня, Днем жалоби за загиблими.