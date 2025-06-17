Обстрел Киева 17 июня - Трамп возмутил своей реакцией

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не смог прокомментировать очередную массированную атаку России на Киев, которая произошла в ночь на вторник 17 июня. Во время общения с журналистами он заявил, что еще не слышал об обстреле.

Видео реакции Трампа опубликовали медиа.

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Журналисты спросили Трампа о его реакции на ракетный удар по украинской столице. Американский лидер переспросил у представителей медиа относительно времени атаки.

Когда ему сообщили, что обстрел был ночью, американский лидер ответил: "Мне нужно будет это проверить".

Напомним, в ночь на 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки много людей погибло и получило ранения.

В связи с трагедией киевская городская власть объявила вторник, 18 июня, Днем траура по погибшим.