Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Появилась первая реакция США на удар РФ по Киеву arrow

Появилась первая реакция США на удар РФ по Киеву

17 июня 2025 23:02
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киева 17 июня — первая реакция США
Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Фото: Department of State
Карина Приходько - Редактор

Российские войска ночью 17 июня нанесли массированный удар по Украине, в частности, по Киеву. В США осудили российскую атаку и выразили соболезнования.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс.

Реклама
Читайте также:

Первая реакция США на удар РФ по Киеву 17 июня

"Нам известно об ударе по Киеву. Есть много пострадавших, среди погибших — гражданин США. Мы решительно осуждаем эти действия", — заявила Брюс.

Она также выразила соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших. Также пресс-секретарь Госдепа США добавила, что президент Дональд Трамп недавно выразил свою четкую позицию относительно ударов по гражданским районам.

"Хочу подчеркнуть, что безопасность граждан США за рубежом является нашим наивысшим приоритетом. Мы подтверждаем смерть гражданина США в Украине и готовы предоставить всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семье в это трудное время, мы не можем предоставить дополнительных подробностей", — сказала Тэмми Брюс.

Напомним, ранее Трамп возмутил реакцией на российский обстрел Киева. Во время общения с журналистами он заявил, что еще не слышал об ударе.

Кроме того, на удар по столице отреагировала Кая Каллас и назвала его одним из самых разрушительных за все время полномасштабной войны.

США Киев обстрелы война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации