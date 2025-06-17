Обстрел Киева 17 июня — первая реакция США

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Фото: Department of State

Российские войска ночью 17 июня нанесли массированный удар по Украине, в частности, по Киеву. В США осудили российскую атаку и выразили соболезнования.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс.

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"Нам известно об ударе по Киеву. Есть много пострадавших, среди погибших — гражданин США. Мы решительно осуждаем эти действия", — заявила Брюс.

Она также выразила соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших. Также пресс-секретарь Госдепа США добавила, что президент Дональд Трамп недавно выразил свою четкую позицию относительно ударов по гражданским районам.

"Хочу подчеркнуть, что безопасность граждан США за рубежом является нашим наивысшим приоритетом. Мы подтверждаем смерть гражданина США в Украине и готовы предоставить всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семье в это трудное время, мы не можем предоставить дополнительных подробностей", — сказала Тэмми Брюс.

Напомним, ранее Трамп возмутил реакцией на российский обстрел Киева. Во время общения с журналистами он заявил, что еще не слышал об ударе.

Кроме того, на удар по столице отреагировала Кая Каллас и назвала его одним из самых разрушительных за все время полномасштабной войны.