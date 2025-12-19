Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зять знущався над тещею — його судитимуть

Зять знущався над тещею — його судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 01:03
Зять принижував тещу — постане перед судом
Жінка похилого віку закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В Острозі Рівненської області 61-річний чоловік принижував свою 75-річну тещу, яка має інвалідність. За вчинене він постане перед судом.

Про це 8 грудня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант обзивав і штовхав родичку, а також погрожував їй фізичною розправою. Раніше чоловіка неодноразово притягували до кримінальної та адміністративної відповідальності за аналогічні злочини, але він не виправився.

Який запобіжний захід обрали порушнику 

Обвинувачений свою провину визнав. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та проходження програми для кривдників. Обвинувальний акт скерували до суду. Порушнику загрожує до п'яти років обмеження волі або до двох років ув'язнення.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік під час перебування у ТЦК та СП побив поліцейського. Йому призначили покарання у вигляді року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що житель Донецької області перейшов на бік окупантів і воював проти України. Він проведе у в'язниці 15 років.

суд правосуддя домашнє насильство насильство судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації