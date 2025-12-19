Зять принижував тещу — постане перед судом

Жінка похилого віку закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: depositphotos.com

В Острозі Рівненської області 61-річний чоловік принижував свою 75-річну тещу, яка має інвалідність. За вчинене він постане перед судом.

Про це 8 грудня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант обзивав і штовхав родичку, а також погрожував їй фізичною розправою. Раніше чоловіка неодноразово притягували до кримінальної та адміністративної відповідальності за аналогічні злочини, але він не виправився.

Який запобіжний захід обрали порушнику

Обвинувачений свою провину визнав. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та проходження програми для кривдників. Обвинувальний акт скерували до суду. Порушнику загрожує до п'яти років обмеження волі або до двох років ув'язнення.

